– Frottez-vous aux nombreux défis épicés du mode Arène, où que vous soyez –

Paris, le 15 juin 2023 – Le monde est votre arène : le studio Sloclap annonce la sortie de l’extension Arènes de Sifu sur Nintendo Switch. Le très apprécié mode gratuit du jeu d’action, qui a tout fracassé sur son passage l’année dernière, permet à la version Switch de s’aligner sur ses congénères en termes de contenus. Tous les sifus de la planète sont désormais sur un pied d’égalité !

Disponibles depuis mars sur PlayStation, Xbox et PC, les nombreux contenus de cette extension sont maintenant accessibles à toutes et tous. Profitez de la ribambelle de contenus du Mode Arènes pour vous pousser dans vos derniers retranchements : les 45 défis corsés, répartis dans neuf environnements différents du mode histoire, vous offrent plus de 10 heures supplémentaires pour un jeu qui ne manque déjà pas de piquant. Les cinq modes différents – comme la survie ou le time attack – vous offrent encore plus d’outils pour imposer votre style de Kung Fu.

Chaleureusement accueilli lors de sa sortie début 2022, Sifu est arrivé sur Switch en novembre dernier pour permettre aux adeptes du Kung Fu Pak Mei de s’entraîner sur la route. Avec cette mise à jour, les joueurs et joueuses Switch bénéficient de pas moins de 28 modes de triche leur permettant de personnaliser leur expérience, en plus de six nouveaux costumes et de nombreuses améliorations en tout genre.

Sifu est un beat’em up doublé d’une fable sur la vengeance qui se déroule dans une ville chinoise fictive : incarnez un ou une étudiant(e) en Kung Fu Pak Mei et embarquez dans une quête épique de vengeance après l’assassinat de votre maître. Des années d’entraînement vous ont transformé en une force indomptable, mais la vengeance à un coût : vous vieillissez toujours un peu plus à chaque décès. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour vous venger ?