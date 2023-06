Nintendo a annoncé en 2019 que Retro Studios s’occuperait de Metroid Prime 4, car la société basée à Austin rebootait la prochaine aventure 3D très attendue de Samus Aran après un premier développement catastrophique.

Depuis peu, la société propose neuf postes non pourvus sur sa page carrières, tous indiquant au bas du texte que « Retro Studios est en train de développer Metroid Prime 4 pour la Nintendo Switch. » Il est possible que Retro Studios travaille sur un autre projet, mais il semble probable que Nintendo veuille sortir Metroid Prime 4 le plus tôt possible, puisque le projet a été annoncé pour la première fois il y a maintenant six ans lors du premier Nintendo Direct E3 de la console hybride.

Source