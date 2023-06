Apparemment, Star Ocean: The Second Story se prépare pour un remaster et l’annonce n’est plus une surprise depuis qu’un logo a été mis en ligne sur le site officiel de Square Enix, bien qu’il ait été retiré depuis. Une petite erreur ou annonce trop tôt ?

Maintenant, nous n’avons plus qu’à attendre l’annonce en supposant que nous aurons quelque chose de similaire au premier épisode qui a déjà eu un remaster sur Nintendo Switch : une version HD issue de la PSP, avec un doublage intégral et peut-être de nouveaux artworks pour les personnages, le tout pour un prix abordable qui devrait osciller autour de 20€. N’ayez pas trop d’espoir pour une version française, mais on ne sait jamais !

Star Ocean: The Second Story est un jeu vidéo de rôle (RPG) développé par Tri-Ace et édité par Enix (aujourd’hui Square Enix). Il est sorti initialement sur PlayStation en 1998. Le jeu fait partie de la série Star Ocean, qui se déroule dans un univers de science-fiction mêlé de fantastique.

Dans Star Ocean: The Second Story, les joueurs peuvent choisir entre deux protagonistes, Claude C. Kenny et Rena Lanford, et suivre leur histoire à travers des choix qui affectent le déroulement du scénario. Le jeu propose des combats en temps réel, une exploration de mondes variés et la possibilité de recruter d’autres personnages pour former une équipe.

Le jeu a été très apprécié pour son système de combat dynamique, sa narration complexe et ses multiples fins, offrant une grande rejouabilité. Il a également été acclamé pour sa bande originale et ses graphismes à l’époque de sa sortie. Star Ocean: The Second Story a connu diverses adaptations et rééditions depuis sa sortie initiale, y compris des versions améliorées sur PlayStation Portable (PSP) et PlayStation 4.

L’histoire de Star Ocean: The Second Story se déroule dans un univers futuriste où l’humanité a commencé à explorer les étoiles. Le jeu suit les aventures de deux protagonistes, Claude C. Kenny et Rena Lanford, dont les destins se croisent lors d’une rencontre inattendue. Claude est un jeune officier de la Fédération Pangalactique, une organisation interplanétaire. Lors d’une mission d’exploration sur une planète sous-développée, il se retrouve accidentellement transporté sur Expel, le monde natal de Rena. Il fait la rencontre de Rena, une jeune fille possédant des pouvoirs de guérison mystérieux et considérée comme une messagère de la Déesse. Ensemble, Claude et Rena découvrent que le destin d’Expel est menacé par une force maléfique appelée le Ten Wise Men, qui cherche à invoquer un monstre destructeur appelé le Sorcery Globe. Ils décident de former une équipe pour empêcher cette catastrophe imminente et protéger leur monde. Au cours de leur voyage, Claude et Rena rencontrent de nombreux personnages attachants, chacun avec leurs propres motivations et histoires. Ils explorent diverses régions d’Expel, visitent des villes, des donjons et des lieux exotiques, tout en affrontant des monstres et en résolvant des énigmes. L’histoire se développe à travers des choix que les joueurs peuvent faire, influençant ainsi le déroulement du scénario et les relations entre les personnages. Les joueurs peuvent également découvrir plusieurs fins différentes en fonction de leurs décisions. Au fil de leur périple, Claude et Rena découvrent des vérités sur leur propre identité, le passé mystérieux d’Expel et les enjeux plus vastes qui menacent l’univers tout entier. Leur voyage épique les mène à affronter de puissants ennemis, à dévoiler des conspirations et à se confronter à des dilemmes moraux. Finalement, Claude et Rena doivent prendre des décisions cruciales qui détermineront le sort d’Expel et de ses habitants. Leur aventure épique est marquée par des amitiés fortes, des révélations surprenantes et des moments émouvants, faisant de Star Ocean: The Second Story une expérience de jeu inoubliable. Du côté du système de combat, Star Ocean: The Second Story offre une expérience de combat dynamique et en temps réel. Contrôle en temps réel : Les joueurs ont un contrôle direct sur leur personnage pendant les combats. Vous pouvez déplacer votre personnage, esquiver les attaques ennemies et effectuer différentes actions en temps réel. Actions de base : Chaque personnage possède une attaque de base, généralement liée à un bouton ou à une combinaison de touches. Les joueurs peuvent effectuer des combos en enchaînant ces attaques de base pour infliger des dégâts supplémentaires. Compétences spéciales : Les personnages de Star Ocean: The Second Story disposent de compétences spéciales uniques qui peuvent être utilisées pendant les combats. Ces compétences consomment majoritairement des points de compétence (PC) ou des points de magie (PM) et peuvent avoir différents effets, tels que des attaques puissantes, des soins, des altérations d’état, etc. Système de talents : Chaque personnage a un arbre de talents qui peut être amélioré en gagnant de l’expérience. Les talents permettent d’apprendre de nouvelles compétences, d’améliorer les statistiques ou de débloquer des capacités spéciales. Les joueurs peuvent personnaliser leurs personnages en investissant dans les talents qui correspondent à leur style de jeu préféré. Gestion de l’équipe : Les joueurs peuvent former une équipe de plusieurs personnages, généralement jusqu’à quatre membres. Pendant les combats, les joueurs peuvent basculer entre les différents personnages pour contrôler leurs actions et leurs compétences. Il est possible de donner des ordres tactiques aux membres de l’équipe, comme leur demander de se concentrer sur la défense, d’utiliser des compétences spécifiques ou de rester à distance. Symbologie et compétences de combat : Certains personnages sont capables d’utiliser la symbologie, une forme de magie dans le jeu. La symbologie permet de lancer des sorts offensifs, défensifs ou de soutien. En plus de cela, certains personnages peuvent apprendre des compétences de combat spéciales, comme des techniques d’épée, d’arts martiaux ou de tir à distance. Compétences de support : Les personnages peuvent apprendre des compétences de support qui améliorent leurs capacités de combat. Cela peut inclure des compétences passives qui augmentent les statistiques, la régénération de points de vie ou de magie, l’augmentation de la vitesse d’attaque, etc. Au final, le système de combat de Star Ocean: The Second Story offre une grande variété d’options stratégiques et de personnalisation, permettant aux joueurs de développer leurs personnages selon leurs préférences. La combinaison du combat en temps réel, des compétences spéciales et des talents permettent de créer des batailles dynamiques et captivantes tout au long du jeu.