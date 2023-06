Un changement de saison plein de joie à l’horizon.

Démarrez l’été en plein soleil avec l’évènement Horizons solstice de Pokémon GO qui fête le changement de saison. Jusqu’au 25 juin 2023 à 20h, heure locale, les Dresseurs et Dresseuses pourront profiter de bonus tels que le double de Poussières Étoiles pour chaque Pokémon attrapé et la possibilité d’attraper Séléroc et Solaroc dans la nature où qu’ils soient. Mimantis chromatique fera également ses débuts dans Pokémon GO. De plus, différents Pokémon vedettes apparaîtront à la fois pendant le jour et la nuit. Enfin, avec deux Défis de collection, une Étude spéciale et le retour de la Team GO Rocket, vous aurez de quoi vous occuper pendant le jour le plus long de l’année.

Notre humeur est au beau fixe, et ce n’est pas la seule : les Pokémon ci-dessous apparaîtront plus fréquemment dans la nature pendant la journée. Les Pokémon écrits en italiques apparaîtront peut-être en tant que Pokémon chromatiques !

Coxy

Cornèbre

Farfuret de Hisui

Solaroc

Baudrive

Chacripan

Larveyette

Doudouvet

Chlorobule

Mimantis

Les Dresseuses et Dresseurs seront ravis de rencontrer les Pokémon suivants, qui apparaîtront plus fréquemment dans la nature pendant la nuit.

Mystherbe

Mimigal

Feuforêve

Farfuret

Séléroc

Moufouette

Venipatte

Trompignon

Brocélôme

Mimantis

Rejoignez des Raids de l’aube au crépuscule pour rencontrer les Pokémon ci-dessous.

Raids de niveau 1 Farfuret Farfuret de Hisui Rocabot Mimantis

Raids de niveau 3 Noarfang Mentali Noctali Étouraptor

Raids de niveau 5 Zéroïd

Méga-Raids Méga-Jungko



Défis de collection

L’horizon est radieux avec deux Défis de collection. Attrapez tous les Pokémon de la liste pour recevoir des Poussières Étoiles et gagner des rencontres avec Mimantis. Et n’oubliez pas : Mimantis chromatique fait ses débuts dans Pokémon GO !

Étude spéciale

Vous aurez la tête dans les étoiles avec l’Étude spéciale Cieux étoilés, disponibles pour 5 USD (ou l’équivalent dans votre monnaie locale). Les tickets seront disponibles à l’achat jusqu’au 25 juin 2023 à 20h, heure locale. Chaque ticket donne accès à une autre série de l’Étude spéciale Cieux étoilés, en plus de l’Étude gratuite reçue par tout le monde initialement, offrant ainsi une chance supplémentaire de rencontrer Cosmog.

Retour de la Team GO Rocket

L’équipe de crapules de Pokémon GO est partout et prépare ses mauvais tours de toujours du 21 juin 2023 à 0h au 25 juin 2023 à 23h59, heures locales. Les Sbires apparaîtront plus fréquemment aux PokéStops et dans des montgolfières pendant cette période. Les CT Attaques Chargées que vous avez gardées en réserve vont vous être utiles : vous pourrez vous en servir pour aider vos Pokémon Obscurs à oublier l’Attaque Chargée Frustration (article en anglais). De plus, une nouvelle Étude spéciale permettra aux Dresseuses et Dresseurs audacieux d’utiliser un Super Radar Rocket pour pourchasser Giovanni et son Regirock Obscur.

Cette fois, la Team GO Rocket est armée de nouveaux Pokémon Obscurs. Attendez-vous donc à rencontrer Racaillou d’Alola Obscur, Coxy Obscur, Kapoera Obscur, Chaglam Obscur, Griknot Obscur et d’autres. Affrontez aussi les chefs de la Team GO Rocket pour avoir une chance d’obtenir des Œufs de 12 km. Pandespiègle chromatique fait ses débuts dans Pokémon GO et est l’un des Pokémon qui peuvent faire éclore ces Œufs spéciaux.

Brillez de mille feux, Dresseurs et Dresseuses !