Strictly Limited Games, en partenariat avec SUCCESS Corp, est ravi de faire équipe et de sortir les éditions limitées en boîte d’Akai Ito & Aoi Shiro HD Remaster sur Nintendo Switch. Préparez-vous à découvrir ces deux romans visuels japonais exclusifs de la PlayStation 2 remastérisés en HD et rassemblés dans une version Nintendo Switch définitive pour la première fois en Occident.

Ces éditions seront exclusivement disponibles chez Strictly Limited Games et seront la SEULE version physique du jeu dans le monde entier.

Éditions limitées :

Strictly Limited Games offre à Akai Ito & Aoi Shiro HD Remaster l’héritage en boîte qu’il mérite, avec deux éditions limitées uniques, disponibles en précommande exclusivement via la boutique en ligne Strictly Limited Games.

L’Édition Limitée est limitée à un maximum de 2 500 exemplaires pour Nintendo Switch, au prix de 34,99€, incluant un manuel de jeu coloré.

L’Édition Spéciale Limitée est limitée à un maximum de 1 500 exemplaires pour Nintendo Switch au prix de 59,99€, incluant de nombreux objets à collectionner supplémentaires :

Jeu pour Nintendo Switch avec une couverture réversible.

Boîte de l’édition spéciale

Manuel de jeu coloré

Bande originale sur 4 CD

Poster réversible

Deux cartes postales

À propos d’Akai Ito :

» Akai Ito » est un roman visuel captivant, sorti à l’origine sur PlayStation 2 au Japon, qui entraîne les joueurs dans un voyage émotionnel fait d’amour, de mystère et de découverte de soi. L’histoire, qui se déroule dans le Japon d’aujourd’hui, suit la protagoniste, Kei, qui navigue dans les méandres de son passé et découvre la vérité sur son identité.

Après le décès prématuré de sa mère, Kei hérite d’un vieux manoir japonais dans la ville isolée de Hemizuka. Intriguée par les mystères qui entourent sa famille et la légende du dieu de la montagne, Kei se lance dans une quête pour découvrir les secrets cachés dans la maison de ses ancêtres. En chemin, Kei rencontre Yumei, une jeune fille qui a un lien avec le monde mystique, et ensemble, ils approfondissent l’énigme qui les lie.

Avec ses superbes illustrations, sa musique évocatrice et ses multiples embranchements, « Akai Ito » offre une expérience visuelle et narrative d’une grande richesse. Les choix faits par les joueurs façonneront le voyage de Kei, menant à différents résultats et fins qui reflètent les complexités de l’amour, du sacrifice et de la croissance personnelle.

À propos de Aoi Shiro :

« Aoi Shiro » est un jeu d’aventure japonais qui se déroule à la fois dans le monde réel moderne et dans un royaume mythique. L’histoire est présentée du point de vue de Shouko Osanai, une jeune fille qui dirige le club de kendo de Seijo Gakuin.

Dans ce jeu d’aventure, les joueurs naviguent dans l’histoire et font des choix à l’aide d’une souris ou d’une manette. Les mécanismes du jeu sont simples et ne requièrent pas d’opérations complexes. En fonction des choix du joueur, l’histoire progresse différemment et influe sur le destin du personnage principal.

Le jeu propose un total de 56 fins, dont 36 mauvaises, 14 normales et 6 vraies. Lorsque les joueurs terminent certains itinéraires, de nouveaux choix et scénarios deviennent disponibles grâce à un système connu sous le nom de « sceau de la racine ».

L’histoire commence avec l’arrivée de Shouko Osanai au temple Shoushin à Unasaka, un endroit éloigné dans la région sud, pour le camp d’entraînement du club de kendo. Un soir, alors qu’ils se promènent sur la plage, Shouko et Yasumi Aizawa, le directeur du club, tombent sur une jeune fille allongée dans le sable. Syouko sauve la jeune fille, nommée Nami, et un lien fort se crée entre Nami, Shouko et Yasumi. Cette rencontre devient un moment décisif, modifiant à jamais le destin de Shouko et déclenchant une série d’événements qui changeront sa vie.

Dans l’ensemble, « Aoi Shiro » offre une expérience de jeu d’aventure immersive, où les choix du joueur façonnent la narration, conduisant à des résultats variés et à des fins multiples.