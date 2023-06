Steelplay, référence de l’accessoire gaming grand public de Pixminds, groupe français récompensé par 36 prix internationaux (dont 22 CES Innovation Awards), nous a proposé à l’essai les premiers produits de sa toute nouvelle gamme “Adventure”. Le Casque et la Manette sans fil sont tous les deux disponibles dès aujourd’hui au prix de 24,99 € chacun. Objectif annoncé : offrir des produits d’entrée de gamme durables, garantis cinq ans et à destination d’un jeune public.

Description officielle

Conçus spécialement pour les jeunes amateurs et amatrices de jeux d’aventure, ces nouveaux accessoires offrent une combinaison parfaite de liberté de mouvement et de qualité d’écoute, en plus d’un confort sans pareil permettant de s’immerger encore plus facilement dans leurs univers vidéoludiques favoris, à tout moment. Le Casque Sans-fil Adventure bénéficie d’un design élégant et d’un son stéréo équilibré. Ses confortables coussinets et son poids réduit (175 g) le rendent également agréable à porter sur de longues durées. Utilisable en Bluetooth comme en filaire grâce au câble jack fourni, le Casque Sans-fil Adventure est compatible avec une multitude de plateformes nomades comme la Nintendo Switch, les tablettes et les smartphones, mais aussi avec les PC et consoles de salon (PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One).

Dotée d’un panel complet de boutons intuitifs, de fonctions réactives et d’un design harmonieux, la Manette Sans-fil Adventure deviendra votre meilleure alliée de jeu, tant à la maison qu’en voyage. Légère (seulement 182 g), polyvalente (Bluetooth et filaire) et ergonomique, elle accompagnera parfaitement les enfants et les adultes dans toutes leurs virées vidéoludiques.

La manette Adventure de Steelplay

La manette Switch de la gamme d’accessoires Adventure de Steelplay est un choix populaire parmi les joueurs de la console Nintendo Switch.

Conception et ergonomie : La manette Switch de Steelplay présente une conception similaire à celle de la manette Pro de Nintendo, avec des sticks analogiques, des boutons de commande et des gâchettes. Sur le plan ergonomique, la manette offre une prise en main confortable et une disposition des boutons intuitive, ce qui facilite la navigation et le contrôle pendant le jeu. Cependant, certains utilisateurs ont noté que la taille des boutons est légèrement plus petite que celle de la manette officielle, ce qui peut rendre l’utilisation moins confortable pour les personnes ayant de grandes mains.

Qualité de fabrication : en termes de qualité de construction, la manette Switch de Steelplay est généralement solide et résistante, avec des matériaux durables. Les boutons et les sticks analogiques offrent une bonne réactivité et une précision satisfaisante lors des commandes. Cependant, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de durabilité à long terme, comme l’usure prématurée des boutons ou des problèmes de connectivité. Il est donc important de noter que la fiabilité de la manette peut varier d’un exemplaire à l’autre.

Compatibilité et fonctionnalités : La manette Nintendo Switch de Steelplay est conçue spécifiquement pour la console Nintendo Switch et offre une compatibilité totale avec celle-ci. Elle peut être utilisée en mode filaire ou sans fil, offrant ainsi une flexibilité d’utilisation. La connectivité sans fil fonctionne majoritairement bien, bien que certains utilisateurs aient signalé des déconnexions occasionnelles. En termes de fonctionnalités, la manette ne propose pas de caractéristiques supplémentaires par rapport à la manette officielle de Nintendo, ce qui peut être un inconvénient pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées.

Conclusion : La manette Nintendo Switch de la gamme d’accessoires Adventure de Steelplay offre une alternative intéressante à la manette officielle de Nintendo. Elle présente une conception ergonomique et une qualité satisfaisante. Cependant, la durabilité à long terme et la fiabilité peuvent varier, ce qui peut être un point de préoccupation pour certains joueurs. Mais au prix indiqué d’environ 25€, le rapport qualité/prix est plus que convenable.

Le casque Adventure de Steelplay

Le casque Nintendo Switch de la gamme d’accessoires Adventure de Steelplay est conçu pour offrir une expérience audio améliorée aux joueurs de la console hyrbide.

Qualité audio et immersion : Le casque Nintendo Switch de Steelplay offre une qualité audio satisfaisante pour les jeux sur Nintendo Switch. Les haut-parleurs fournissent un son clair et équilibré, permettant aux joueurs de profiter pleinement des effets sonores et de l’ambiance du jeu. Bien que la qualité audio ne soit pas exceptionnelle, elle reste convenable pour une expérience de jeu immersive. Il est à noter que les performances audios peuvent varier en fonction des jeux et des réglages audio choisis.

Confort et design : En termes de confort, le casque Nintendo Switch de Steelplay présente un design léger et ergonomique. Les coussinets d’oreilles sont rembourrés et doux, offrant un bon niveau de confort même lors de longues sessions de jeu. Cependant, certains utilisateurs ont signalé que le serre-tête peut exercer une pression légèrement excessive sur la tête, ce qui peut être inconfortable pour certains. Il est recommandé de l’ajuster correctement pour éviter toute gêne.

Compatibilité et fonctionnalités : Le casque Nintendo Switch de Steelplay est spécifiquement conçu pour être compatible avec la console Nintendo Switch. Il est facile à connecter et à utiliser, que ce soit en mode docké ou en mode portable. Le casque est équipé d’un microphone intégré, permettant aux joueurs de communiquer en ligne avec d’autres joueurs lors de sessions multi-joueurs. Cependant, certains joueurs avec qui j’ai effectué le test (pas tous) ont signalé une qualité vocale plutôt médiocre du microphone, ce qui peut entraîner des difficultés de communication.

Conclusion : Le casque Nintendo Switch de la gamme d’accessoires Adventure de Steelplay offre une expérience audio satisfaisante pour les joueurs de la console Nintendo Switch. Bien qu’il ne se démarque pas par sa qualité audio exceptionnelle, il offre un son équilibré et convient à une utilisation immersive. Le confort global du casque est décent, bien qu’il puisse ne pas convenir à tous les utilisateurs en raison d’une pression légèrement excessive sur la tête. Dans l’ensemble, le casque Switch de Steelplay constitue un choix correct pour les joueurs souhaitant améliorer leur expérience audio sur Nintendo Switch, mais il existe des alternatives offrant de meilleures performances à un prix similaire.

D’autres produits de la gamme Adventure et d’autres coloris seront également introduits dès l’automne prochain, avec notamment de nouvelles manettes clipsables sur la Nintendo Switch et de nouveaux docks nomades pour la console.