SEGA a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec une icône du rap, Pitbull, qui fera partie des artistes présents dans le nouveau jeu de rythme de la série.

Les joueurs vont pouvoir danser toute la nuit sur les musiques de Pitbull dans Samba de Amigo: Party Central sur Nintendo Switch et sur Meta Quest. Ils retrouveront notamment :

Le morceau indispensable pour faire la fête, « Shake Senora (featuring T-Pain et Sean Paul) » !

Un tout nouveau morceau, « Let’s Take A Shot », tiré du prochain album de Pitbull, Trackhouse !

Ces musiques seront ajoutées aux deux jeux grâce à une mise à jour gratuite disponible au lancement* ! Le jeu de base comprend aussi un autre tube de Pitbull, « Celebrate », déjà annoncé précédemment.

Samba de Amigo: Party Central arrivera sur Nintendo Switch le 29 août 2023 . Samba de Amigo arrivera sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro cet automne, et aussi sur Meta Quest 3 plus tard dans l’année.

* Une connexion internet est requise pour télécharger la mise à jour gratuite disponible au lancement.

À propos de Samba de Amigo

Déchaînez-vous sur la scène à l’aide de vos manettes dans ce jeu d’action en rythme palpitant et coloré. Tout le monde peut devenir une star !

à l’aide de vos manettes dans ce jeu d’action en rythme palpitant et coloré. Tout le monde peut devenir une star ! Mettez le feu sur 40 tubes de genres variés ainsi que sur de nouvelles chansons qui seront disponibles dans un prochain DLC !

de genres variés ainsi que sur de nouvelles chansons qui seront disponibles dans un prochain DLC ! Mettez vos talents à l’épreuve avec les nombreux mini-jeux et défis.

avec les nombreux mini-jeux et défis. Affirmez votre style en personnalisant votre compagnon avec des costumes et accessoires uniques.

en personnalisant votre compagnon avec des costumes et accessoires uniques. Faites la fête avec jusqu’à 7 autres joueurs en ligne dans le mode Fiesta mondiale.

avec jusqu’à 7 autres joueurs en ligne dans le mode Fiesta mondiale. Mettez votre talent en avant en essayant d’atteindre la première place des classements en ligne.