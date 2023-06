Brain Show est un jeu développé par les polonais de Simplicity Games. Ce studio était auparavant spécialisé dans les jeux mobiles et s’est depuis peu lancé dans l’énorme challenge que représentent les jeux console et PC. Nous voici donc avec Brain Show, un jeu qui permet de tester les connaissances de nos amis dans un immense show télévisé. Disponible le 7 juin 2023 au prix de quinze euros sur l’eShop, arrivera-t-il à animer nos soirées ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau courant en anglais est nécessaire pour jouer à Brain Show.

Un jeu sympa entre amis

Brain Show nous met en scène dans un jeu télévisé dans lequel nous devons affronter nos amis. Jouable jusqu’à huit joueurs, il nous suffit que d’une seule Joy-Con pour s’amuser. Il y a deux modes de jeu, le mode classique et la partie rapide.

Dans le premier, vous aurez une série de cinq épreuves dans lesquelles vous accumulez des points qui seront indispensables pour la sixième et dernière épreuve. Ces manches sont plutôt simples à comprendre et consiste à répondre à des questions.

Nous choisissons à tour de rôle le thème parmi les 41 catégories qui sont assez diverses. Il y a entre autres l’informatique, les jeux, la littérature, la géographie, les « qu’est-ce que c’est », les prix (Nobel, Oscar, etc.), la musique, la mode, etc. Les épreuves que nous avons à faire ont chacune une petite variation qui apporte du piment à chaque manche.

Il y a la manche « dynamite », où nous accumulons les bonnes réponses jusqu’à que la dynamite explose. Celui qui se prend l’explosion ne récupère pas les points. Il y a aussi une manche où nous perdons des points jusqu’à que nous réussissons à trouver une bonne réponse. Ou encore une manche où nous devons parier sur les réponses de nos concurrents.

Ces petits mutateurs, même s’ils ne sont qu’anecdotiques et ne changent pas foncièrement le jeu, permettent de maintenir une énergie et nous éviter de nous ennuyer lors des manches. Le fait de pouvoir tirer sur un adversaire pour lui faire perdre des points pimente aussi les choses.

La sixième et dernière manche nous permet d’éliminer les adversaires en répondant à des questions. Nos nombres de bonnes réponses aux manches précédentes nous permettent d’avoir plus ou moins de vie pendant cette finale.

Les questions, peu importe la thématique, sont vraiment très simples et accessibles. Les questions en informatique nous demandent parfois quelle est la touche pour recharger une page web ou quelle est la touche la plus longue du clavier. Les questions en science nous demandent quel organe est touché lors d’une crise cardiaque… La seule difficulté repose le plus souvent sur notre capacité de traduction.

Cette simplicité est bienvenue pour jouer avec toute la famille et avoir une expérience agréable pour tous, mais elle peut aussi être frustrante pour les joueurs aguerris qui chercheraient un peu de défi. Ces derniers pourraient se sentir laissés de côté, avec des questions parfois vraiment trop simples.

Mais sans traduction ni I.A.

Le mode rapide consiste à juste reproduire la dernière manche. Efficace, même si chaque partie dure vingt à trente minutes, ce qui reste assez court.

La prise en main est étonnante (nous n’utilisons pas « A » pour valider) mais elle est très accessible. Il y a globalement besoin que de quatre touches pour jouer qui correspondent aux quatre réponses possibles pour chaque question.

Le jeu est prenant, amusant, sans prise de tête, et possède de belles qualités. Malgré sa simplicité, le jeu réussit à insuffler ce côté « télévisuel » qui apporte un réel dynamisme au jeu. C’est le jeu parfait pour jouer avec des amis anglophones. La compétition, même si elle est bien présente, est toujours bon enfant. Son format est idéal pour des courtes sessions d’une heure maximum.

Le jeu ne présente aucun mode solo. Il n’y a aucune I.A. et nous trouvons ça dommage que les développeurs n’aient pas pris le temps de proposer un mode pour ceux qui n’ont pas forcément d’amis sous la main. Il est aussi frustrant de ne pas toujours voir la bonne réponse qui s’affiche une fois que nous nous sommes trompés. Nous avons alors l’impression de ne pas apprendre de nos erreurs.

Le contenu pour le prix de quinze euros est correct. D’un côté nous sommes frustrés de l’absence d’I.A., mais de l’autre, le jeu propose plus de cinq milles questions ce qui fait que nous n’avons pas (encore) eu des questions qui se répètent.

Les graphismes de Brain Show sont décents. Ils ne sont pas exceptionnels mais ils font le café. Les éléments de personnalisation et les prénoms « imposés » sont assez amusants. Nous pouvons dire la même chose pour la musique.

Malheureusement, il n’y a aucune traduction française. Cela est très gênant pour la compréhension de ceux qui ne parlent pas couramment anglais.

Conclusion 6.5 /10 Brain Show est un jeu très sympathique qui permet de tester nos connaissances jusqu’à huit joueurs en local. Le jeu est accessible, dynamique, sans prise de tête, et il est amusant à jouer avec nos amis. Dommage que le jeu ne soit pas traduit en français et qu’il est impossible de rajouter une I.A. pour jouer seul. LES PLUS Un jeu amusant et dynamique

