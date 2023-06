La Suisse ! Ces montagnes, ces lacs, ces policiers qui gèrent la circulation des piétons pour que les voitures aient un peu de temps pour passer et qui ne réagissent pas lorsqu’un piéton met un grand coup de tatane dans la portière d’une citadine tentant d’avancer sur un passage piéton dont elle ne pouvait décoller depuis dix bonnes minutes… bref un bien beau pays que nous allons découvrir aujourd’hui sous un angle différent puisque nous allons étudier la dernière production du studio Lausannois, Sunnyside Games, le jeu d’action/plateforme Nocturnal. Alors allons-nous tomber sous le charme de ses paysages comme nous le fûmes pour son pays hôte ? Eh bien notre réponse sera celle d’un normand…

La narration en demi-teinte

Commençons par un point sur la narration. Tout commence lors de notre arrivée sur une île abritant la citadelle de la flamme éternelle dont nous sommes l’un des anciens élèves. Celle-ci est en grave danger puisqu’une brume la recouvre de plus en plus. « Pas de problème » répondront les habitants du Nord ou du Pas-de-Calais. Sauf que celle-ci a tendance à prendre possession des habitants pour les transformer en êtres assoiffés de sang. Pas sûr que les habitants des départements susmentionnés conservent encore leur flegme climatique…

Dans cette mélasse nous allons devoir nous frayer un chemin pour retrouver notre sœur. Pour cela, il nous faudra parcourir les couloirs de la citadelle et faire la lumière sur les événements qui ont conduit à ce désastre. Heureusement pour nous, nous n’avons en rien perdu, ou presque, de nos aptitudes apprises en ces lieux. Nous pouvons donc maitriser les flammes qui nous entourent pour ainsi éloigner cette brume mortelle. Durant nos déambulations, nous pourrons découvrir des pièces secrètes dans lesquelles reposent des parchemins qui nous en apprendront davantage sur ces lieux et sur leurs histoires.

De manière générale, cette narration mise en place est loin d’être prépondérante. Nous débarquons sans trop savoir où ni pourquoi, ce n’est qu’après plusieurs minutes de jeu que les éléments principaux se mettent en place. De rares personnages secondaires sont bien présents ici et là, mais ils passent leur temps à déprimer dans leur coin ou à nous désigner comme traîtres. Nous avançons ainsi sans vraiment de point de repère et sans que cette histoire avance d’une manière quelconque.

Un gameplay qui met le feu…

Mais alors si cette narration n’est pas le point important du titre de Sunnyside Games, peut-être faut-il davantage nous pencher sur son gameplay. Celui-ci reprend les codes des actions/plateformers des années 90, faits de coups d’épée et de sauts, pour lui ajouter une gestion du feu. En effet, à chaque fois que nous frappons un objet enflammé, nous embrasons notre épée. Celle-ci peut alors mettre le feu à tout objet susceptible de prendre feu, à savoir des buissons, des tissus, des torches et bien évidemment, des ennemis.

Cette flamme nous permet surtout de repousser la brume. Malheureusement pour nous, cet effet est de courte durée et il nous faut sans cesse trouver de quoi renouveler notre flamme, pour ne pas mourir au bout de quelques secondes dans cette mélasse, peu importe le nombre de nos points de vie. Nous pourrons aussi débloquer une arme de jet ainsi qu’une attaque à distance. L’utilisation de notre arme de jet, elle aussi inflammable, déclenche une pause tactique, qui nous laisse l’occasion de viser, tandis que notre attaque spéciale, certes dévastatrice, consume entièrement notre flamme.

Des bases de gameplay vraiment solides sur le papier qui laissent imaginer des situations de plus en plus périlleuses dont nous allons devoir comprendre les mécanismes avant de réussir à les maîtriser. Il nous faut constamment chercher les sources de lumière ou les objets inflammables tout en gérant les monstres qui peuvent surgir de la brume sans prévenir. De plus, un level design basé sur nos déplacements permanents laisse peu de place aux temps morts.

… mais des lacunes rédhibitoires

Malheureusement, l’ensemble de ces mécaniques est sous-utilisé et nous avons rapidement fait le tour des situations possibles. En un peu plus de trois heures, nous arrivons au terme de cette histoire, de manière assez linéaire, nette, sans possibilité de retour en arrière pour explorer les couloirs. Et, c’est notre seconde critique : rien ne nous indique la route à suivre, nous tombons de temps en temps sur une pièce secrète et de temps en temps, nous avançons sur la route prévue à cet effet, mais comme aucune marche arrière n’est permise ni aucune carte présente, nous ratons un nombre important de pièces, ce qui est assez frustrant.

Le dernier point qui vient ternir notre expérience de jeu concerne la vitesse de ce dernier. Trop souvent, nous avançons lentement sans rien à faire, puis arrive un combat, et si les ennemis ont la mauvaise idée d’être trop nombreux, des ralentissements se font sentir ce qui entache sérieusement notre plaisir. Il nous faut aussi gérer un petit temps de latence entre l’appui sur une touche et le déclenchement de l’action.

Ces problèmes sont vraiment regrettables, car le soin apporté à la gestion de la brume et des flammes est vraiment agréable à voir. Nous avançons dans des volutes s’enroulant autour d’elles-mêmes du plus bel effet. Le reste des graphismes est soigné, même s’il reste assez quelconque et qu’il peine à se renouveler durant notre avancée dans la citadelle. Nous pouvons signaler le même problème pour la bande-son. Si le soin apporté à certaines compositions est évident, trop souvent, nous avançons dans un désert auditif assez étonnant.

Conclusion 6 /10 Si sur le papier ce Nocturnal avait tout pour nous offrir un action/plateformer original par ses mécaniques utilisant le feu, force nous est de constater que le résultat est en deçà de ses possibilités. La durée de vie est plutôt faible, et surtout la vitesse de notre personnage est bien trop sujette à des variations inexplicables. Nous nous retrouvons avec un titre aux graphismes génériques sauvés par la gestion de la brume, à la narration expéditive et à la bande-son trop irrégulière. Il faut juste espérer que les développeurs de Sunnyside Games puissent peaufiner leur concept, car celui-ci reste attirant.

La gestion de la brume et des flammes est très poussée

Le gameplay de la gestion du feu est efficace

Le level design nous impose d'être toujours en mouvement

La durée de vie d'un trio d'heures est courte

Les capacités spéciales et armes de jet arrivent tardivement

Aucune carte et aucun retour en arrière rendant l'exploration frustrante

Des ralentissements réguliers lors des combats

Une bande-son trop souvent aux abonnés absents

