Mortal Kombat 1 est attendu pour le 19 Septembre sur Nintendo Switch (soit en même temps que sur les autres supports), nous avions déjà évoqué le fait que ce portages serait assuré par Shiver Interactive (qui a déjà bossé sur le portage de MK1) et les magiciens de Saber Interactive (The Witcher 3, Crisis Remastered, World War Z, etc…). On peut donc se dire que le jeu part sur de bonnes bases, même s’il sera certainement moins joli que sur les autres supports.

Toutefois, Comicbook.com s’est entretenu avec Derek Kirtzic des studios NetherRealm et au détour d’une question, le portage Nintendo Switch est évoqué !

Que pouvons attendre de la version Nintendo Switch ? CB: Alors, vous utilisez un nouveau moteur, afin de tirer profit des capacités des consoles Net-Gen. Pourtant, le jeu est également annoncé sur Nintendo Switch. Pour le moment, aucune image de cette version n’a été montré. Mais il parait évident que des compromis techniques seront fait pour que le jeu fonctionne sur la console de Nintendo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette version Nintendo Switch de ce portage? DK: Nous ne travaillons pas directement sur la version Nintendo Switch. Mais soyez assurés que nous gardons un oeil sur ce portage, nous donnons régulièrement notre avis dessus. Nous travaillons dessus de la même manière que nous l’avions fait pour Mortal Kombat 11. D’ailleurs le portage de MK11 est une réussite, très agréable à jouer sur Switch. Et il en sera de même pour MK1, nous ferons tout ce qu’il faut pour proposer une expérience de qualité aux joueurs, cela est vraiment primordial pour nous !

Que pensez-vous de cette annonce ? Rassuré(e)s sur le portage de ce nouveau volet ?

source