Un site officiel portugais de Nintendo, qui a apparemment été source de fuites dans le passé, affirme qu’une présentation Nintendo Direct aura lieu la semaine prochaine et ils ne sont pas les seuls puisque NateTheHate a également annoncé la même chose.

Le site Nintendo Universe affirme qu’il a parlé à des sources anonymes et fiables et que le Nintendo Direct aura lieu la semaine prochaine. Le site précise qu’il ne s’agira pas d’un Nintendo Direct parten (pour les tiers), car des jeux vidéo First-Party seront présentés. On saura vite si les informations sont fiables

