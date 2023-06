Paris, Lyon, 20 juin 2023 : A l’occasion du début du Steam Néo Fest, Breakfirst Games et Just For Games sont heureux d’annoncer aujourd’hui la disponibilité d’un nouveau trailer de leur jeu de coopération asymétrique How 2 Escape.

How 2 Escape sera disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 & 5 et PC le 31 août 2023.

Téléchargez l’application dès aujourd’hui afin de participer à la démo gratuite disponible sur Steam !

L’application compagnon gratuite pour le second joueur est déjà disponible gratuitement sur l’ App Store (iOS) et le Google Play Store (Android).

La démo permet d’effectuer tout le tutoriel du jeu ainsi que la première énigme du premier wagon du jeu principal. Trouvez un partenaire de jeu et jouez chacun un rôle inédit : l’un prendra le rôle de la piégée, Emy, (Steam) et l’autre le rôle de son frère, Johan, qui aura les cartes en main pour l’aider à s’en sortir. Par ailleurs, l’équipe de Breakfirst sera en direct le mardi 20 juin à 18h CEST/9h PT pour faire un gameplay tout en répondant à vos questions sur la démo sur la page Steam d’How 2 Escape : https://store.steampowered.com/app/2264140/How_2_Escape/ ! Dans How 2 Escape, les joueurs devront discuter et collaborer pour trouver la solution : un joueur, tentant de s’échapper jouera sur ordinateur ou consoles et le deuxième, qui essaiera d’aider le premier joueur, jouera sur téléphone avec l’application compagnon dédiée gratuite. Internet n’est PAS requis pour jouer : que vous soyez dans la même pièce, au téléphone ou sur une application de discussion, tout fonctionne pour jouer à deux à How 2 Escape ! La seule règle : ne pas regarder l’écran de l’autre joueur ! L’application officielle est disponible gratuitement sur iOS et Android dès aujourd’hui. À propos de How 2 Escape : How 2 Escape est un jeu de simulation d’évasion où deux joueurs devront coopérer sur des dispositifs et un gameplay asymétriques. Entraide & Coopération seront les mots d’ordre pour survivre ! Coopérez pour gagner ! 2 joueurs, 2 façons de jouer. Le premier joueur sur PC ou console incarne le personnage piégé dans le train, explorant et jouant avec l’environnement. Le second joueur utilisera l’application compagnon gratuite dédiée pour obtenir diverses informations et essayer de comprendre comment aider le premier joueur et pouvoir s’échapper de ce malheureux voyage… 60 minutes chrono Chaque wagon est chronométré de différentes manières que vous découvrirez. Manquer de temps signifie la défaite. Plus vous attendez, plus il est difficile d’y voir clair… Les deux joueurs devront interagir l’un avec l’autre et se concentrer sur leur sens. Les énigmes feront appel à la logique, à la coordination, à l’observation et à l’écoute, mais surtout à la communication ! Pas le temps de bavarder. Sortez du train piégé. Chaque seconde est comptée. Story-Train-lling Emy se réveille, piégée dans un train à grande vitesse et rempli de pièges et d’énigmes. Son seul moyen de s’en sortir ? Atteindre le levier de frein de la locomotive pour arrêter le train. Son frère, Johann, à l’autre bout du fil, est le seul à détenir des informations qui aideront Emy à naviguer dans les différents wagons et à s’échapper de ce train. Réussirez-vous sauver Emy à temps ?