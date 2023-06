Un utilisateur de Twitter, qui a correctement leaké des jeux récemment comme Sonic Superstars et/ou Everybody 1-2 Switch avant qu’ils ne soient officiellement annoncés, a déclaré qu’un Nintendo Direct sera diffusé cette semaine. Comme beaucoup d’autres sources l’indiquent.

La vidéo présentera apparemment un tout nouveau jeu Mario en 2D et un remake d’un jeu classique de la Super Nintendo. Nintendo n’a pas encore confirmé la date de la prochaine présentation Nintendo Direct, et donc encore moins cette rumeur.

