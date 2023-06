Les joueurs et joueuses peuvent d’ores et déjà se préparer à rebattre les cartes dès la fin de l’été prochain : BATEN KAITOS™: ETERNAL WINGS AND THE LOST OCEAN et BATEN KAITOS™ ORIGINS, les célèbres jeux de rôle à base de cartes de la Nintendo GameCube, reviennent en haute définition sur Nintendo Switch le vendredi 15 septembre 2023 !

BATEN KAITOS I & II™ HD REMASTER permettra aux joueurs de vivre ou revivre les aventures émouvantes et attachantes d’Eternal Wings and the Lost Ocean et d’Origins. Dans le premier épisode, ils suivront la quête de vengeance de Kalas après la mort de sa famille, puis la suite leur fera découvrir les secrets de l’Empire d’Alfard aux côtés de Sari.

BATEN KAITOS I & II HD REMASTER intègre de nouvelles fonctionnalités (désactivation des rencontres, combats automatiques, possibilité d’ignorer les cinématiques et sauvegarde automatique) pour offrir un maximum d’accessibilité aux nouveaux joueurs. Ces derniers pourront ainsi accélérer le jeu et les combats de 300 %, mais aussi éliminer leurs ennemis en une seule attaque grâce à l’option « KO instantané ». Et, s’ils ont besoin de repos, il leur suffira d’activer la fonction « Aucune rencontre » pour éviter les combats. BATEN KAITOS I & II™ HD REMASTER propose également de nombreux paramètres pour faciliter la progression dans le jeu !