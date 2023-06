Detective Pikachu 2 a été annoncé pour la Nintendo Switch en 2019 et depuis, nous n’avons pratiquement rien entendu à propos du jeu.

Le leaker Pyoro_ND sur Twitter, qui avait déjà leaké le Nintendo Direct de cette semaine en même temps qu’un jeu Mario 2D et un remake d’un jeu classique de Super Nintendo, a teasé que les fans de Detective Pikachu devraient s’attendre à des nouvelles concernant la franchise lors de la présentation Nintendo Direct de demain.

Pour rappel, me premier jeu « Détective Pikachu » a été développé par Creatures Inc. et édité par The Pokémon Company. Il est sorti pour la Nintendo 3DS en mars 2018 au Japon, en mars 2018 en Amérique du Nord et en mars 2018 en Europe.

Le jeu « Détective Pikachu » met en vedette le personnage de Pikachu dans le rôle d’un détective capable de parler et de résoudre des mystères. Les joueurs incarnent un personnage nommé Tim Goodman, qui s’associe à Pikachu pour résoudre diverses énigmes et enquêter sur des affaires liées aux Pokémon.