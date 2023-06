Fate/Samurai Remnant sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam le 28 septembre au Japon au prix de 9 680¥, comme annoncé via l’éditeur Koei Tecmo et le développeur Omega Force dans une vidéo désormais privée sur le compte Twitter de PlayStation Japan.

La vidéo ayant probablement été publiée plus tôt que prévu, la date de sortie chez nous est actuellement inconnue. Cependant, les jeux de Koei Tecmo sont généralement lancés un jour plus tard en Occident, et le 29 septembre est donc la date de sortie la plus probable. Les premiers achats de Fate/Samurai Remnant incluront la robe de costume Phantasm de Musashi Miyamoto.

Au Japon, le jeu sera également disponible dans les éditions limitées suivantes :

Treasure Box (17 380¥) Une copie du jeu Fate/Samurai Remnant – Comprend un roman écrit par l’équipe du scénario de Fate. Couverture du livre de Kogyoku (duodécimo) CD de la bande originale (un disque) Sceaux de commandement (x7) Affiche en tissu au format B2

(17 380¥) Treasure Box+ figurine version DX (49 380¥)

(49 380¥) Contenu de la Treasure Box Figurine Berserker / Musashi Miyamoto à l’échelle 1/7, version DX



Le contenu de la Treasure Box peut également être acheté sans le jeu pour 7 700¥.

La franchise Fate est principalement connue pour son concept de « Guerre du Saint Graal », dans lequel des mages invoquent des esprits héroïques appelés Servants pour se battre les uns contre les autres dans le but d’obtenir le Saint Graal, qui est censé exaucer n’importe quel vœu.

La franchise Fate a débuté en tant que jeu vidéo avec « Fate/stay night », développé par Type-Moon et sorti au Japon en 2004. Depuis lors, elle s’est étendue pour inclure des adaptations en anime, des romans visuels, des light novels, des films et des mangas.

Il existe de nombreux mangas basés sur la franchise Fate, et ils explorent différents aspects de l’univers Fate, mettant en scène différents personnages et histoires. Certains mangas se concentrent sur les différentes routes narratives de « Fate/stay night », tandis que d’autres explorent des périodes ou des spin-offs spécifiques de l’univers Fate, comme « Fate/Zero », « Fate/Apocrypha », « Fate/Grand Order », etc.

Les mangas Fate sont connus pour leur mélange d’action, de fantastique, de drame et de moments épiques, et ils mettent souvent en valeur des combats spectaculaires entre les Servants. Chaque manga peut avoir sa propre interprétation de l’univers Fate et peut développer davantage les personnages et les intrigues spécifiques.

Parmi la série de jeux Fate, on en retient surtout quatre :

Fate/stay night : Il s’agit du jeu original qui a donné naissance à la franchise. Il a été développé par Type-Moon et est sorti au Japon en 2004 pour PC. L’histoire se déroule dans la ville de Fuyuki, où des mages invoquent des Servants pour se battre dans une guerre pour obtenir le Saint Graal. Le jeu présente trois routes narratives différentes (Fate, Unlimited Blade Works et Heaven’s Feel), chacune mettant l’accent sur une héroïne différente et dévoilant des éléments de l’intrigue plus profonds. Fate/Extra : Sorti en 2010 au Japon pour la PlayStation Portable (PSP), Fate/Extra se déroule dans un univers alternatif et propose une histoire complètement nouvelle. Les joueurs incarnent un Master qui participe à la Guerre du Saint Graal virtuelle, appelée le Moon Cell Holy Grail War, dans lequel les combattants s’affrontent dans un monde virtuel appelé le SE.RA.PH. Fate/Grand Order : Il s’agit d’un jeu de rôle en ligne gratuit développé par Delightworks et sorti au Japon en 2015 pour les plates-formes iOS et Android. Fate/Grand Order met en scène une organisation appelée Chaldea qui voyage à travers le temps pour résoudre les anomalies temporelles. Les joueurs incarnent un Maître qui commande des Servants pour combattre les ennemis et sauver l’humanité. Fate/Extella : Sorti en 2016 au Japon pour PlayStation 4 et PlayStation Vita, Fate/Extella est un jeu d’action qui se déroule après les événements de Fate/Extra. Les joueurs contrôlent un Servant dans des batailles épiques pour conquérir un monde virtuel appelé le Moon Cell Automaton. Le jeu est sorti en 2017 sur Nintendo Switch

Ces jeux sont quelques exemples parmi d’autres dans la série Fate. Chacun offre des histoires et des expériences de jeu uniques, tout en conservant les thèmes centraux de la franchise Fate, tels que la magie, les combats de Servants et les choix moraux.