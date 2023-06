Cependant, dès qu’il met le masque, Rick est submergé par une force démoniaque et le manoir se transforme en un véritable cauchemar. Jennifer est enlevée par des créatures horribles, et Rick se retrouve seul et armé seulement de sa détermination et de la puissance du masque. Le masque, qui est en réalité une entité maléfique, offre à Rick des pouvoirs surhumains pour combattre les horreurs qui infestent le manoir. Rick doit se frayer un chemin à travers une série de niveaux terrifiants, affrontant des monstres grotesques et des boss démoniaques, dans l’espoir de sauver Jennifer et de se libérer du contrôle du masque.

Au fur et à mesure que Rick progresse, il découvre des indices et des journaux laissés par le Dr West, le propriétaire du manoir, qui révèlent des expériences et des pratiques occultes sombres. Rick apprend également que le masque lui-même a été créé dans le but d’invoquer des forces maléfiques et de réaliser des désirs malfaisants. À travers des niveaux remplis d’horreurs et de pièges mortels, Rick utilise sa force nouvellement acquise pour terrasser les ennemis et se rapprocher de Jennifer. Finalement, il affronte le Dr West lui-même, qui s’est transformé en un monstre abominable grâce au pouvoir du masque.

Le jeu se termine par un combat final épique entre Rick et le Dr West, où Rick doit utiliser toutes ses capacités et sa détermination pour triompher. Une fois que le Dr West est vaincu, Rick sauve Jennifer et échappe finalement au manoir maudit. L’histoire de la version arcade de Splatterhouse est sombre, violente et remplie de thèmes d’horreur occulte. Elle met en évidence le combat de Rick contre les forces maléfiques qui le hantent, ainsi que sa quête pour sauver sa petite amie et se libérer de l’emprise du masque.