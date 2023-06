Annoncé en début de mois dans l’anonymat le plus total, nous sommes à seulement 10 jours de la sortie d’Everybody 1-2-Switch ! Le jeu sera surement survolé demain lors du Nintendo Direct.

Nintendo n’a pas partagé beaucoup d’informations sur le jeu pour le moment, pas d’images, pas de bande-annonce. Heureusement, quelques détails supplémentaires ont été apportés par le biais de la boîte du jeu, qui a été repérée chez certains détaillants. Voici les quelques nouveaux détails qui ont été glanés sur l’emballage du jeu.

Le cheval s’appelle M.C. Horace

Certains jeux ne sont disponibles qu’en mode Joy-Con tandis que d’autres ne le sont qu’en mode smartphone

Il y a 16 jeux au total

Les jeux Joy-Con peuvent accueillir jusqu’à 8 joueurs

les jeux sur smartphone peuvent accueillir jusqu’à 100 joueurs

Pour rappel, même à l’état de rumeur, les « testeurs » du jeu qui ont leak indiqués déjà un jeu pas terrible, voir catastrophique, certains employés ont « tiré la sonnette d’alarme » pour ne pas sortir ce jeu du tout, ou alors offert avec le « Nintendo Switch Online + ». Ce qui peut expliquer cette annonce sans bruit.

La taille eShop annoncée est de 3400,00 MB, les langues disponibles :

Japonais, Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Italien, Néerlandais, Russe, Coréen, Chinois.

Rassemblez vos proches et affrontez-vous dans des mini-jeux hilarants avec Everybody 1-2-Switch!, disponible le 30 juin 2023 sur Nintendo Switch. Formez des équipes et affrontez-vous dans toutes sortes de mini-jeux loufoques où il sera par exemple question de gonfler des ballons le plus vite possible ou d’établir le contact avec des extraterrestres ! Dans ces mini-jeux, vous utiliserez un Joy-Con ou un appareil connecté de façons aussi uniques qu’amusantes pour gagner des points pour votre équipe et l’aider à remporter la victoire. Nous dévoilerons plus d’informations au sujet d’Everybody 1-2-Switch! prochainement, restez à l’écoute !