Amsterdam, Pays-Bas, le 20 juin 2023. Gearbox Publishing et le développeur de jeux indépendants Andrew Morrish vous dévoilent aujourd’hui leur nouveau jeu : Unidentified Falling Objects (UFO), un jeu de réflexion et de plateforme qui vous fera atterrir directement dans des tableaux de casse-tête où vous devrez éviter des obstacles, préparer des combos, et tirer sur des blocs pour survivre aussi longtemps que possible et atteindre le score le plus élevé. Vous pourrez jouer sur des planètes variées dans la campagne solo du jeu, vous lancer dans le mode multijoueur local pour des combats en un contre un, ou bien vous aventurer dans le mode en ligne pour affronter jusqu’à 20 ennemis en même temps. UFO sera disponible numériquement sur STEAM et sur l’eShop de la Nintendo Switch le 18 juillet. À l’occasion du Steam Néo Fest, une démo d’UFO est déjà disponible sur PC. ​

Explorez divers mondes à travers la campagne solo d’UFO et rencontrez des personnages hauts en couleur, prêts à mettre votre capacité de réflexion à l’épreuve dans des casse-têtes uniques, qui tiendront en haleine même les plus férus d’énigmes. Personnalisez votre équipement avec des armes, des combinaisons et des frappes uniques, et choisissez le style de jeu qui vous correspond le mieux ou qui vous permettra de relever les défis plus facilement. Découvrez toutes ces fonctionnalités dans un univers aux graphismes rétro colorés, accompagné d’une bande-son synthwave pleine d’énergie.

« Pourquoi déplacer et associer des blocs de différentes couleurs lorsque vous pouvez les frapper et les désintégrer avec des armes ? », c’est ce que s’est demandé Andrew Morrish, développeur d’UFO. « La combinaison d’un jeu de réflexion avec le gameplay d’un jeu de plateforme ajoute un sentiment de danger et procure des montées d’adrénaline que vous n’aurez pas en vous contentant de bouger un curseur sur un écran. »

UFO sera disponible sur STEAM et sur l’eShop de la Nintendo Switch le 18 juillet. Une démo est déjà disponible sur STEAM ! Pour plus d’information, rendez-vous sur : https://iplayufogame.com