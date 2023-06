Après une annonce fantôme, avec une sortie en moins d’un mois, et un silence radio en image et informations, Nintendo décide de tout lâcher, moins de 24H avant la sortie du prochain Nintendo Direct. Ce qui prouve bien que Nintendo n’espère rien du jeu qui sort le 30 juin sur la console hyrbide, pourtant, la vidéo d’hier montre qu’ils y ont lâché des moyens en invitant de l’influenceur mondial (voir plus bas).

Le site officiel japonais a également été lancé (ici) et il présente quelques images des différents jeux. Voici la liste des jeux trouvés dans Everybody 1-2-Switch (liste des jeux en anglais):

Samurai Showdown

Auction (avec Auction 2 et Auction 3 aussi disponible en jeu)

Squats (avec Squads 2 et Squats 3 aussi disponibles en jeu)

Kitchen Timer (avec Kitchen Timer 2, Kitchen Timer 3, and Kitchen Timer 4 aussi disponible en jeu)

Bingo (avec Bingo 2 aussi disponible en jeu)

Joy-Con Hide & Seek

Musical Chairs

Statues (avec Statues 2 et Statues 3 aussi disponibles en jeu)

Quiz Show (avec Quiz Show 2, Quiz Show 3, Quiz Show 4, and Quiz Show 5 aussi disponible en jeu)

Balloons (avec Ballons 2, Balloons 3, et Balloons 4 aussi disponibles en jeu)

Ice Cream Parlor (avec Ice Cream Parlor 2, Ice Cream Parlor 3, et Ice Cream Parlor 4 aussi disponibles en jeu)

Hip Bump (avec Hip Bump 2 et Hip Bump 3 aussi disponible en jeu)

Ninja Training (avec Ninja Training 2 aussi disponible en jeu)

UFO (avec UFO aussi disponible en jeu)

Relay Race (avec Relay Race 2 aussi disponible en jeu)

Jump Rope (avec Jump Rope 2 aussi disponible en jeu)

Color Shoot (avec Color Shoot 2 aussi disponible en jeu)

La liste des créateurs de contenu du monde entier de la vidéo d’hier :

Japan

Yukirinu(YouTube: @yukrinu)

JENNI(YouTube: @_JENNI_2017_)

MasuoTV(YouTube: @MasuoTV)

aiai(YouTube: @ii2U2)

United States of America

Ryan Shakes(TikTok:@itsryanshakes)

Kennedy Rose (TikTok:@cozy.games)

Canada

Spencer Barbosa(TikTok:@spencer.barbosa)

Mexico

Eddy Skabeche (YouTube: @SKabeche)

UK

KickThePJ(YouTube: @KickThePJ)

France

CamilleLV(YouTube: @CamilleLV.)

Italy

Favij(YouTube: @FavijTV)

Germany

AlexiBexi(YouTube: @AlexiBexi)

Spain

Ray Bacon(YouTube: @RayBacon)

The Netherlands

Furtjuh(YouTube: @Furtjuh)

Australia

Sam and Teagan(YouTube: @TheRybkaTwins)