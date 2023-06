Londres, Royaume-Uni, le 21 juin 2023 – The Pokémon Company International et Nintendo ont aujourd’hui annoncé au cours d’un Nintendo Direct que Le retour de Détective Pikachu est prévu exclusivement sur Nintendo Switch pour le 6 octobre 2023.

D’autres informations ont également été dévoilées sur Le trésor enfoui de la Zone Zéro, le prochain contenu additionnel pour les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Le retour de Détective Pikachu approche sur les consoles Nintendo Switch

Ce nouvel opus met à nouveau en vedette le seul et unique détective Pokémon bourru et amateur de café, Pikachu, et son fidèle partenaire, Tim Goodman. Tim et Pikachu élucideront avec l’aide de nombreux autres Pokémon une série d’incidents mystérieux à Ryme City, où les humains et les Pokémon vivent en harmonie.

Explorez Jaderaude dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro Volume 1 : Le Masque Turquoise

Dans le Volume 1 : Le Masque Turquoise, vous vous rendrez dans le village de Jaderaude, à Septentria. Le centre culturel situé au cœur de cette bourgade est un lieu de rassemblement public où se réunissent les habitants pour discuter. Il vous servira également de base pour vos activités durant votre voyage scolaire. Vous trouverez une boutique non loin exposant des jouets et des magazines, et de somptueux paysages tels que des champs pittoresques et des rizières vous attendront juste à la sortie du village.

Parcourez quatre biomes uniques dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro Volume 2 : Le Disque Indigo

L’Institut Myrtille, où vous étudierez dans le cadre d’un échange scolaire dans le Volume 2 : Le Disque Indigo, abrite un complexe appelé « Terra-Dôme » qui entretient une variété d’écosystèmes habitables pour les Pokémon. Ce parc immergé de renommée mondiale a été construit dans le but de renforcer le cadre d’apprentissage des formidables Dresseurs et Dresseuses de l’académie. Il est composé de quatre zones dotées chacune d’un climat et d’un écosystème unique. Le ciel artificiel projeté sur le plafond et les murs du dôme retranscrit le moment de la journée ainsi que la météo extérieure. Chaque zone profite de températures méticuleusement ajustées et vous croiserez des Pokémon différents dans chacune d’elles.

De nouveaux personnages dévoilés

Vous rencontrerez de nombreuses personnes lors de votre échange scolaire à l’Institut Myrtille, dont Cyano, le directeur de l’académie, et Taro, une étudiante.

Après avoir entendu parler de vos exploits, Cyano se rend à Paldea pour vous inviter à étudier dans son académie dans le cadre d’un échange scolaire. Monsieur Clavel et lui semblent être des amis de longue date.

Étudiante en deuxième année à l’Institut Myrtille, Taro est une personne de confiance qui vous fera visiter l’académie à votre arrivée. Ses talents en combat Pokémon seraient remarquables.

Croisez des Pokémon différents en fonction de votre version du jeu

Les Pokémon qui apparaîtront dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro dépendront de la version associée au contenu additionnel. Vous croiserez par exemple Scorplane dans Pokémon Écarlate, et Capumain dans Pokémon Violet.