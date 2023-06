Paris, le 21 juin 2023 – Square Enix, Ltd. a annoncé le retour du deuxième volet à succès de la franchise STAR OCEAN, STAR OCEAN® THE SECOND STORY™, sous le titre de STAR OCEAN® THE SECOND STORY R™. Initialement sorti au Japon en 1998 sur PlayStation®, STAR OCEAN THE SECOND STORY R reviendra sous la forme de remake en 2.5D le 2 novembre 2023. Le RPG sera disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®) et PlayStation®4 (PS4™), ainsi que sur PC (Steam®) au format numérique.

Dans la nouvelle bande-annonce dévoilée aujourd’hui, SQUARE ENIX propose un premier aperçu de STAR OCEAN THE SECOND STORY R. Elle met en avant le nouvel univers visuel du jeu, son gameplay riche en action, des séquences de combats, des illustrations inédites des personnages réalisées par l’illustrateur attitré de la franchise, Yukihiro Kajimoto, et une bande originale magistralement réarrangée par le compositeur d’origine, Motoi Sakuraba.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R reprend vie grâce au charme de la 2.5D, qui allie de superbes environnements en 3D à des personnages en pixel art, et propose à la fois un RPG classique et une expérience de gameplay moderne. Les joueuses et les joueurs y retrouveront une partie des éléments qui ont rendu le jeu d’origine mémorable, ainsi que des éléments de gameplay inédits, comme des combats frénétiques en temps réel et des mécaniques permettant d’user de stratégie, une progression de l’équipe personnalisable grâce à une gamme de compétences, notamment la cuisine, le travail du métal, et bien d’autres encore. Trois nouveaux modes de difficultés ont également été ajoutés : « TERRE », soit l’expérience de jeu classique, « GALAXIE », pour les personnes cherchant un défi à relever, et « UNIVERS » pour les personnes expérimentées désirant mettre leurs talents à l’épreuve.

L’histoire commence lorsque Claude, un officier de la Fédération se retrouve sur une planète mystérieuse. En cherchant comment rentrer chez lui, il rencontre une jeune fille et se retrouve embarqué dans une quête pour sauver son peuple, tout comme l’annonçait une ancienne prophétie. Les joueuses et les joueurs commenceront leur aventure avec Claude ou avec Rena. Leur choix modifiera les événements et les alliés disponibles. Ils en apprendront davantage sur leurs compagnons grâce au système unique d’actions privées, qui leur permettra de nouer relations avec eux et de débloquer différentes fins.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R proposera les textes et les voix en anglais et japonais dès son lancement, avec les voix du cast original. Les sous-titres en français, italien, allemand et espagnol seront disponibles au lancement du jeu grâce à une mise à jour.

Les précommandes sont ouvertes pour les Éditions physiques Standard de STAR OCEAN THE SECOND STORY R sur Nintendo Switch, PS5 et PS4, ainsi que pour l’Édition numérique Standard sur PS5, PS4, et PC (Steam). Les précommandes de l’Édition numérique Standard pour Nintendo Switch ouvriront à une date ultérieure. Les personnes qui précommanderont les éditions physiques ou numériques recevront le contenu numérique suivant en tant que bonus de précommande :

Épée longue de la Fédération pangalactique

Poings forestiers

Anneau de l’aube

Ensemble d’objets de soin (Fruits rouges x20 + Potion de résurrection x20)

L’Édition Collector de STAR OCEAN THE SECOND STORY R est disponible en quantité limitée et destinée à la fois aux nouveaux joueurs et aux fans du jeu culte.

CONTENU :

Édition standard du jeu STAR OCEAN THE SECOND STORY R

Boîte de l’Édition Collector avec : Bande originale Édition Collector de STAR OCEAN THE SECOND STORY R Artbook de STAR OCEAN THE SECOND STORY R Collection de mini-plaques en acrylique de STAR OCEAN THE SECOND STORY R



Ce lot est une exclusivité de la boutique SQUARE ENIX.