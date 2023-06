Les génies espagnols de Deconstructeam et les diseurs de bonne aventure de Devolver Digital ont invoqué comme par enchantement de nouvelles images de The Cosmic Wheel Sisterhood, un jeu narratif stimulant qui met en scène Fortuna, une sorcière condamnée à l’exil sur un astéroïde.

Ce tout nouveau trailer sobrement intitulé “Meet the Coven” lève le voile sur divers personnages que Fortuna sera amenée à rencontrer tout au long de l’histoire : des puissantes sorcières et des amis de son ancienne vie sur Terre.

Si vous brûlez d’envie d’en savoir plus, une démo d’une heure (représentant environ 15% du contenu final) est dès à présent disponible sur Steam. Votre progression sera automatiquement transférée dans la version complète du jeu.

Contre sa liberté, Fortuna noue un pacte périlleux avec une créature interdite – le mystérieux Abramar – qui lui offre le pouvoir de créer des cartes de tarot imprégnées de magie.

Créez un jeu de tarot unique qui vous ressemble en incorporant des éléments d’arcanes majeurs dans vos cartes pour leur donner des caractéristiques et pouvoirs spécifiques ; utilisez-les ensuite pour déterminer le destin des personnages que vous rencontrerez. Équipé de votre deck, plongez dans ce récit complexe qui s’étale sur plusieurs décennies et explore les thèmes de l’identité, de la communauté ou encore de la responsabilité. Parviendrez-vous à sauver votre clan où est-il condamné à disparaître ?

The Cosmic Wheel Sisterhood est le jeu le plus vaste et ambitieux du studio. Vous pourrez le découvrir dans le courant de l’année, sur PC et Nintendo Switch.