Saint-Ouen, France – 22 juin 2023 : Konami Digital Entertainment B.V. et Just For Games sont ravis d’annoncer que la très attendue compilation des jeux d’action furtive cultes Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 bénéficiera dès sa sortie du 24 octobre 2023 d’une édition physique sur les consoles Playstation 5, Xbox Series X et Nintendo Switch.

Just For Games aura une nouvelle fois le plaisir d’être en partenariat avec Konami pour la distribution en France de l’édition physique de ce titre compilant des jeux tant appréciés par les fans du genre.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 est un compendium inédit des jeux ayant marqué l’histoire de la série Metal Gear, comprenant six jeux de la licence mais également des livres numériques, romans graphiques animés et bande-son pour vivre intensément l’expérience Metal Gear Solid. À propos de Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 : Le jeu d’infiltration légendaire est de retour. METAL GEAR SOLID : MASTER COLLECTION Vol. 1 réunit le début de l’expérience de jeu METAL GEAR en un seul pack. Infiltrez les forteresses ennemies dans le monde entier, accomplissez vos missions en toute discrétion et découvrez l’histoire cinématographique palpitante de la série METAL GEAR. Le volume 1 comprend les titres originaux et le début de la série METAL GEAR : Metal Gear, Metal Gear 2 : Solid Snake, Metal Gear Solid (Incluent VR Missions/Special Missions), Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty (Version HD Collection), Metal Gear Solid 3 : Snake Eater (Version HD Collection) et bien plus de contenu bonus ! Cette collection comprend les versions classiques des jeux, avec un minimum de modifications des contenus protégés par le droit d’auteur. Les versions régionales des titres sont disponibles sous forme de téléchargements supplémentaires. Les bonus incluent le premier titre de la série METAL GEAR, un livre de scénario contenant le texte intégré à chaque titre ainsi qu’un livre Maître détaillant l’histoire et les personnages. Également inclus dans le contenu bonus de la METAL GEAR SOLID : MASTER COLLECTION Vol. 1, il y aura deux romans graphiques numériques créés par l’illustrateur primé Ashley Wood. Le Metal Gear Solid : Digital Graphic Novel est une bande dessinée numérique entièrement doublée qui dépeint les événements de Metal Gear Solid à travers de magnifiques panneaux animés dynamiques, suivi de Metal Gear Solid 2 : Digital Graphic Novel qui approfondit les événements de la suite. Contenu : Titres inclus : Metal Gear Metal Gear 2: Solid Snake Metal Gear Solid (Including VR Missions/Special Missions) Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (HD Collection version) Metal Gear Solid 3: Snake Eater (HD Collection version) Metal Gear (NES/FC version) Snake’s Revenge

Vidéos : Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel

Livres numériques : Metal Gear Solid: Screenplay Book Metal Gear Solid: Master Book Metal Gear Solid 2: Screenplay Book Metal Gear Solid 2: Master Book Metal Gear Solid 3: Screenplay Book Metal Gear Solid 3: Master Book Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Bande-Son : Metal Gear Solid: Digital Soundtrack