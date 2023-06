Skye Tales est un jeu pour les plus petits dans lequel nous incarnons Skye, une dragonne magique tout mignonne qui doit aider les habitants du village. Ce jeu haut en couleur est développé par les écossais de Puny Astronaut et édité par 4J Studios que vous connaissez peut-être pour leur portage de Minecraft sur la Nintendo Switch. Skye Tales est disponible sur la Nintendo Switch depuis le 26 mai 2023 au prix de vingt-cinq euros sur l’eShop.

Enfin un bon jeu pour les enfants ?

Skye Tales est un jeu destiné avant tout à un public enfant. Vous y incarnez Skye, une dragonne qui vient aider les habitants de Brinn pendant les vacances de l’inventeur du village.

Le gameplay est très simple et les enfants pourront très rapidement trouver leurs repères sur ce jeu, notamment grâce au court didacticiel. Skye peut chanter, sprinter et porter de lourds objets. Ces trois tâches vont lui permettre de réaliser énormément de tâches.

Dans cet univers en 2D, Skye peut se déplacer dans l’eau, sur terre et dans les airs si aucun objet ne la bloque. L’exploration et la découverte de ce monde magique est vraiment au centre du gameplay de Skye Tales.

Le jeu est coupé en trois journées dans lesquelles notre dragonne va explorer une partie de la ville assez vaste pour résoudre des énigmes aussi douces que diverses. Nous devrons par exemple récolter des légumes spécifiques pour la soupe, aider un petit poisson à frayer son chemin, etc.

Chaque décor possède trois quêtes principales et des tonnes de quêtes « annexes » et facultatives. Le jeu laisse une liberté totale dans l’exploration du décor dans lequel nous sommes, ce qui nous donne un très agréable sentiment de liberté où même les plus grands ont pris du plaisir. C’est aussi idéal pour les enfants qui pourront évoluer dans un univers non-contraignant où ils pourront faire les tâches qu’ils préfèrent.

Les quêtes annexes nous offrent une monnaie qui permettra d’habiller notre dragonne à toutes les sauces. Vous voulez que Skye soit habillée à l’écossaise ? En tenue pour faire la fête ? Avec un canard sur la tête ? La personnalisation est assez grande pour que le joueur puisse y trouver son compte.

En plus des trois quêtes principales et des quêtes annexes, Skye Tales est rempli de belles surprises qui font qu’il y a toujours quelque chose à faire et toujours un moyen d’interagir avec l’univers dans lequel nous évoluons.

Il est rare de le dire, mais Skye Tales est un jeu pour enfants qui propose un vrai contenu, un vrai gameplay agréable manette en main et qui pourra même séduire les plus âgés. Bien que les énigmes soient forcément adaptées pour les enfants, nous avons réellement apprécié notre aventure à la fois douce et musicale dans la ville de Brine.

La progression est toujours agréable, et, si une énigme ou une quête est trop compliquée, il y a toujours un panneau qui nous aiguillera vers la solution.

Un jeu qui pourra plaire aux plus grands

Le contenu est assez grand dans chaque décor pour que nous terminions la journée en ayant réalisé la moitié des activités. Nous pouvons par ailleurs revenir dessus à chaque fin de partie.

Le jeu se termine en trois journées qui seront assez rapides si vous ne voulez pas flâner, mais qui peuvent prendre une à deux heures pour un adulte. Nous avons aussi énormément apprécié le quatrième décor que nous débloquons après les crédits du jeu. C’est toujours agréable d’avoir du contenu « bonus » après la fin du jeu.

Le prix de vingt-cinq euros nous paraît cohérent par rapport au contenu et à la qualité de Skye Tales.

Le jeu est traduit en français, mais c’est un des seuls points noirs du jeu, celui-ci ne possède pas de doublage dans notre langue. Les plus petits et les enfants qui ont du mal à lire se retrouveront submergés lors des cinématiques. Cependant, comme le jeu est bien illustré, ils pourront quand même se rattraper en regardant les images.

Les graphismes sont très beaux avec une direction artistique haut en couleur. Nous avons de magnifiques décors dans lesquels notre dragon pourra évoluer, que ce soit sous la pluie, dans le désert, dans l’eau ou dans les airs. Il y a toujours de belles trouvailles visuelles et nous pouvons notamment déployer des fanions sur toute l’île lorsque nous passons dessus.

La musique est aussi mise en avant dans ce jeu, car outre la bande-son réussie, tout nous amène à la musique dans Skye Tales. Notre dragon chante, doit retrouver des instruments magiques et beaucoup de mini-jeux reposent sur les sons. C’est vraiment un plaisir et une belle initiation pour les plus jeunes.

Conclusion 8 /10 Avec Skye Tales, nous avons enfin un jeu pour enfants qui propose un contenu mignon, poétique et musical ! Même les adultes peuvent s’amuser sur ce puzzle game pas très compliqué, mais tout doux et reposant. Nous avons apprécié cette sensation permanente de découverte, le contenu dans chaque île, les graphismes mignons et cette initiation permanente à la musique ! Seul point noir : le jeu n’est pas doublé en français, et les enfants les moins doués en lecture auront un peu du mal à s’aventurer dans la ville de Brinn. LES PLUS Enfin un bon jeu pour les enfants !

