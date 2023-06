Alors qu’il n’est même pas encore sorti, GameXplain s’est déjà amusé à comparer les versions Super Nintendo et Nintendo Switch de Super Mario RPG en se basant sur la bande-annonce dévoilée et des séquences du jeu original.

Sans surprise, on constate les améliorations graphiques (encore heureux nous direz-vous) et l’intégration de véritables scènes cinématiques pour certains passages. Les décors proposent quelques animations supplémentaires (en plus d’être plus jolis), même s’ils reprennent visiblement le même design que la version originale.

Nous sommes néanmoins ravis de pouvoir découvrir ce titre pour la première fois en Version Française (officielle) chez nous. En effet, à l’époque le jeu n’avait pas dépassé les frontières du Japon et des États-Unis et il fallait un adaptateur pour en profiter, en Anglais, sur nos Super Nintendo… On note également qu’au passage le jeu a perdu son sous-titre original (Legend of the Seven Stars), peut-être qu’il proposera du contenu inédit ?

Dans tous les cas, le jeu est attendu pour le 17 Novembre 2023 sur Nintendo Switch.

Les souhaits peuvent devenir réalité dans Super Mario RPG sur Nintendo Switch !

Faites équipe avec un groupe de héros hors du commun pour sauver la route des Étoiles et empêcher le gang de Forgeroi de semer la zizanie. Ce RPG coloré propose de nouveaux graphismes et de nouvelles scènes cinématiques pour donner encore plus de charme aux aventures que s’apprêtent à vivre Mario, Bowser, Peach ainsi qu’aux personnages originaux Mallow et Geno ! Entrez dans un monde d’alliés improbables et d’ennemis loufoques dans ce jeu de rôle taillé pour tous les types de joueurs et de joueuses.

Aventurez-vous dans un monde coloré et donnez du punch à vos attaques ! Explorez des environnements chatoyants avec votre équipe et bondissez vers votre prochain objectif ! Entrez en contact avec un adversaire pour débuter un combat au tour par tour où vous contrôlerez jusqu’à trois personnages, et dans lequel il vous faudra appuyer sur un bouton au bon moment pour donner plus d’impact à vos attaques… ou vous protéger au mieux des assauts de vos ennemis !