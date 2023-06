Bruxelles & Paris, le 22 juin 2023 – Avec l’arrivée prochaine de Tintin Reporter – les Cigares du Pharaon, voici, en première mondiale, les deux éditions qui seront proposées à l’occasion de la sortie de ce jeu tant attendu. Coproduit par Tintinimaginatio et Microids et développé par le studio espagnol Pendulo Studios, référence des jeux d’aventure depuis près de 30 ans, Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC en novembre 2023.

L’édition Limitée sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One ainsi que sur Nintendo Switch et comprendra :

Le jeu en version physique

Un steelbook

Trois cartes postales

L’édition Collector sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One ainsi que sur Nintendo Switch et comprendra :

Le jeu en version physique

Un steelbook

Trois cartes postales

Un carnet de notes

Un artbook de 160 pages

Une figurine inédite

Inspiré de l’une des aventures emblématiques de la série de bandes dessinées « Les Aventures de Tintin » créée par Hergé et vendue à plus de 275 millions d’exemplaires à travers le globe, ce nouveau jeu vidéo signe le grand retour du légendaire reporter à la houppette dans l’univers captivant du divertissement interactif. Fruit d’une collaboration dynamique entre Tintinimaginatio et Microids, cette co-production fait revivre Tintin d’une manière inédite et passionnante.

Plongez dans l’univers palpitant de Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon, où le fameux journaliste et son inséparable compagnon, Milou, se lancent dans des péripéties extraordinaires. Après une rencontre fortuite avec le Professeur Siclone lors d’une traversée en Méditerranée, Tintin se lance à la recherche du tombeau du pharaon Kih-Oskh. Mais quels sombres secrets renferme-t-il ? De l’Égypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, nos héros devront mener l’enquête sur une affaire de trafic de stupéfiants en Orient. Préparez-vous à une aventure palpitante à travers des contrées exotiques !

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon vous offre une expérience immersive au sein d’un univers riche, empreint de toutes les caractéristiques qui font la renommée de Tintin. Cette aventure captivante, héritage précieux de la créativité d’Hergé, vous transporte au cœur d’une Égypte mystérieuse et d’autres contrées d’une beauté sans égale. Préparez-vous à explorer des décors enchanteurs, à résoudre des énigmes retorses et à vous engager dans une quête haletante où les rebondissements seront légion. Aventurez-vous dans cette épopée exceptionnelle et laissez-vous emporter par l’immensité de cet univers fascinant.