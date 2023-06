Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 12 au 18 juin 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Seule sortie de la semaine à arriver dans le top 10, le remake du premier Front Mission sort en version physique un an après sa sortie sur l’eShop, c’est déjà un miracle de le voir ici.

01./01. [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom # <ADV> (Nintendo) {2023.05.12} (¥7.200) – 31.151 / 1.672.070 (-33%)

02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 7.489 / 5.336.478 (-19%)

03./07. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.753 / 3.165.440 (-14%)

04./09. [NSW] Nintendo Switch Sports # <SPT> (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 5.550 / 1.101.167 (-13%)

05./02. [PS5] Diablo IV <RPG> (Blizzard Entertainment) {2023.06.06} (¥8.909) – 4.902 / 29.277 (-80%)

06./00. [NSW] Front Mission 1st: Remake <SLG> (Rainy Frog) {2023.06.15} (¥4.500) – 4.891 / NEW

07./06. [PS5] Street Fighter 6 <FTG> (Capcom) {2023.06.02} (¥7.990) – 4.766 / 33.630 (-38%)

08./14. [NSW] Pokemon Scarlet / Violet # <RPG> (Pokemon Co.) {2022.11.18} (¥5.980) – 4.362 / 5.053.556 (-8%)

09./12. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 4.315 / 4.038.838 (-16%)

10./11. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 4.309 / 5.215.546 (-18%)

hardware

Si la Nintendo Switch baisse à nouveau assez logiquement, après une semaine au-dessus des 100k sans sortie majeure, elle reste quand même à 80k ! Belle hausse aussi pour les autres consoles du podium qui semble signaler que le hardware démarre enfin pour cette génération.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 81.408 | 104.413 | 50.405 | 1.836.376 | 2.141.308 | 29.560.423 | | PS5 # | 51.251 | 43.609 | 3.035 | 1.340.409 | 470.668 | 3.717.798 | | XBS # | 12.978 | 9.116 | 6.695 | 62.626 | 110.401 | 461.021 | | PS4 # | 1.340 | 1.852 | 18 | 34.904 | 480 | 9.452.671 | | 3DS # | 47 | 36 | 215 | 2.070 | 7.796 | 24.599.967 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 147.024 | 159.026 | 60.368 | 3.276.385 | 2.730.653 | 68.983.661 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 46.830 | 38.622 | 2.371 | 1.142.240 | 422.669 | 3.202.185 | | PS5DE | 4.421 | 4.987 | 664 | 198.169 | 47.999 | 515.613 | | XBS X | 6.458 | 8.843 | 3.272 | 29.099 | 35.692 | 201.510 | | XBS S | 6.520 | 273 | 3.423 | 33.527 | 74.709 | 259.511 | |NSWOLED| 50.094 | 74.347 | 22.860 | 1.262.779 | 1.127.028 | 4.834.791 | | NSW L | 14.141 | 13.905 | 7.638 | 245.014 | 351.111 | 5.348.708 | | NSW | 17.173 | 16.161 | 19.907 | 328.583 | 663.169 | 19.376.924 | | PS4 | 1.340 | 1.852 | 18 | 34.904 | 480 | 7.876.948 | |n-2DSLL| 47 | 36 | 215 | 2.070 | 7.796 | 1.205.022 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+