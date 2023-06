Les joueurs incarneront Bumblebee dans « TRANSFORMERS: EARTHSPARK ». Lancement mondial de l’expédition sur consoles et PC cette année.

Paris, le 22 juin 2023 – Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, vient d’annoncer la sortie prochaine de TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition, un tout nouveau jeu vidéo d’action TRANSFORMERS en solo, développé en partenariat avec Hasbro, leader mondial du jeu. Il s’agira du premier jeu inspiré par la série animée originale TRANSFORMERS: EARTHSPARK lancée en novembre 2022. TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition fera découvrir aux fans de jeux vidéo une toute nouvelle génération de TRANSFORMERS d’origine terrestre lors de son lancement cette année sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition permettra aux joueurs et joueuses d’incarner le célèbre Bumblebee et de vivre des aventures spectaculaires dans un monde à la fois nouveau et familier. Le jeu reproduit fidèlement l’environnement et l’ambiance de la série animée révolutionnaire et confronte les joueurs à une mystérieuse menace surgie du passé. Pour triompher, Bumblebee devra empêcher le Dr Meridian (grand méchant de la série aussi connu sous le nom de « Mandroid ») de retrouver les pièces manquantes d’une ancienne technologie.

Au cours de leur aventure, ils pourront explorer librement trois gigantesques biomes et aider leurs alliés Terriens, premiers robots TRANSFORMERS nés sur Terre mais aussi les nouveaux personnages originaux de la série TV. Pour accomplir sa mission, Bumblebee devra également affronter et se battre aux côtés de TRANSFORMERS bien connus des fans : Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm et Skywarp.

La richesse des mécaniques d’exploration et de combat incite à terminer le jeu plusieurs fois pour débloquer des améliorations et des capacités permettant d’accéder à de nouvelles zones précédemment inaccessibles et d’en découvrir tous les secrets. Vous pourrez également débloquer des pouvoirs pour vaincre les Decepticons avec des attaques ultimes spectaculaires et personnaliser les traînées d’énergie du moteur de Bumblebee en mode véhicule.

Le jeu a été conçu pour être accessible aux fans de tous les âges grâce à une réflexion sur les différents scénarios possibles. Liberté d’exploration, lisibilité des textes, paramétrage des commandes ou encore courbe d’apprentissage : tout a été pensé pour que même les plus jeunes s’amusent. Les différents niveaux de difficulté permettent d’adapter le jeu en fonction des capacités des joueurs et plusieurs mécaniques sont prévues pour réduire la frustration en combat (par exemple, des alertes directionnelles aident à localiser les menaces). En outre, le jeu propose un système de conduite assistée en mode véhicule et une option de caméra automatique grâce à laquelle les joueurs pourront se concentrer pleinement sur l’exploration, la conduite et les combats.

« C’est un véritable plaisir pour nous de travailler une nouvelle fois avec notre partenaire Hasbro sur un titre Transformers qui repousse les limites de ce que le jeu vidéo peut apporter à une franchise populaire », explique Stephanie Malham, Directrice des opérations d’Outright Games. « Hasbro a accompli un travail formidable, modernisant et réinventant l’univers des Transformers pour toucher une nouvelle génération de fans au travers d’une série TV, de plusieurs films et de partenariats avec des plateformes de streaming. Nous sommes heureux d’apporter notre expertise pour contribuer à cette stratégie et proposer de nouveaux jeux vidéo à destination des plus jeunes. »

La franchise TRANSFORMERS, à l’origine une simple gamme de jouets lors de sa création en 1984, dépeint aujourd’hui la lutte épique qui oppose les Autobots aux Decepticons au travers de films, de séries TV, de bandes dessinées, de jouets innovants et de ressources numériques. Grâce à une dizaine de films et d’innombrables jeux vidéo, elle touche désormais plusieurs générations de fans dans le monde entier et constitue une référence dans le monde du jeu.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition sortira en 2023 sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.