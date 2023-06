Saint-Ouen, France – 23 juin 2023 – Just For Games et Bad Seed sont ravis de dévoiler aujourd’hui le trailer de lancement de Crime O’Clock, ainsi qu’un tout nouveau mode de jeu : les « histoires Fulcrum », offrant une façon alternative de profiter de Crime O’Clock.

Crime O'Clock Nintendo Switch Découvrez le tout nouveau trailer de Crime O’Clock : Mis en avant à l’occasion de la dernière présentation Indie World de Nintendo,Crime O’Clock sera disponible sur Nintendo Switch le 30 juin 2023. La date de sortie de Crime O’Clock sur PC est cependant reportée de quelques semaines, au 21 juillet 2023. Au cours des derniers mois, nos équipes ont travaillé sans relâche pour offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible. Nous sommes conscients de l’importance d’une sortie sans faille sur la plateforme PC, et c’est pourquoi nous sommes en train de finaliser certains détails spécifiques à cette plateforme. Nous avons donc pris la décision de repousser la date de sortie de quelques semaines afin de garantir une expérience optimale dès le premier jour. Crime O’Clock dévoile aujourd’hui son mode de jeu « Histoires Fulcrum » . Dans ce mode captivant, vous aurez la possibilité de plonger dans la vie quotidienne de nombreux personnages au travers des cinq cartes gigantesques du jeu. Retrouvez-les au travers des 10 marqueurs de temps différents, retracez leur journée et découvrez les histoires qui se cachent derrière eux ! Avec une trentaine d’histoires légères à suivre, le mode « Histoires Fulcrum » offre une expérience unique, loin des enquêtes criminelles principales proposées dans Crime O’Clock. À propos de Crime O’Clock : ALERTE ! ALERTE ! L’ESPACE TEMPS EST EN DANGER ! Empêchez les crimes avant qu’ils ne se produisent ! It’s Crime O’Clock ! Enquêtez sur des affaires à travers le temps et des cartes évolutives en dévoilant une histoire reliée entre elles. Serez vous assez observateur pour résoudre les mystères ? Le crime n’attend personne ! Voyage dans le temps En tant que détective du temps, votre travail consiste à résoudre des crimes dans le temps qui n’auraient jamais dû se produire ! Chaque carte comporte plusieurs marqueurs temporels à visiter et à utiliser pour résoudre différents cas de piratage, de meurtre, de vol et bien plus encore. Mais un fil conducteur d’événements étranges se développe au fil des siècles… A vous de comprendre ce qui a pu dérégler le temps et propager tous ses crimes, puis annulez-les avant même qu’il n’arrive ! Une carte en constante évolution Quelque chose ou quelqu’un essaie de perturber le temps, trouvez de quoi il s’agit et résolvez le plus grand crime de l’Histoire ! D’ÉNORMES cartes zoomables sont à votre disposition dans chacune des époques. Ce sera le terrain de jeu idéal pour vos différentes enquêtes, déductions et recherche d’indices. Vous devez utiliser une méthode déductive pour combiner les indices collectés et rechercher les pièces manquantes. En résolvant les enquêtes, la carte change et de nouvelles aventures sont débloquées. EVE – Outils, et les systèmes d’aides Comme vous avez pu le constater, il s’agit d’un jeu d’enquête où votre unique besoin sera votre cerveau pleinement fonctionnel pour déjouer les crimes ! Vous ne serez pas seul dans votre travail : EVE, une IA supérieure, vous aidera en vous fournissant des conseils et des outils. Grâce au système d’EVE, vous disposez de nouveaux moyens pour trouver des indices et des preuves : des sessions de déduction alternant avec des mécanismes d’action et de puzzle pour une expérience utilisateur complète. Au cours de votre aventure, EVE fera évoluer ses systèmes, débloquant ainsi de nouvelles fonctionnalités pour vous aider…

Explorez cinq époques différentes Au cours de l’enquête, vous explorerez cinq âges différents : L’Âge de la Vapeur, avec ses automates, ses inventions folles et ses mystères gothiques.

L’Âge Atlante, avec ses cristaux magiques et sa civilisation pacifique et utopique.

L’âge de l’Information, basé sur la ville réelle de Milan en Italie, ville natale des développeurs. Il présente certains des bâtiments les plus emblématiques tels que le Duomo di Milano, le Castello Sforzesco, la Cène et bien d’autres encore !

L’âge perdu – les sables du temps cachent des mystères et des merveilles technologiques.

L’âge Néon – lumières brillantes, sociétés impitoyables et luttes souterraines – la technologie avant tout ! Bonne chance détective, le crime n’attend pas !