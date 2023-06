Fragment’s Note est une série de jeux vidéo d’aventure narrative développée par le studio japonais Sukeban Games. La série se compose de deux jeux principaux : « Fragment’s Note » et « Fragment’s Note 2 – After Stories ».

Ces jeux se déroulent dans un monde contemporain et suivent l’histoire d’un protagoniste masculin qui trouve un carnet mystérieux appartenant à une jeune fille nommée Aya Fumino. Le joueur interagit avec le carnet en choisissant différentes actions et en prenant des décisions qui influencent le déroulement de l’histoire. Les jeux de la série Fragment’s Note se concentrent sur l’exploration des émotions et des relations humaines, avec des éléments de romance et de drame. Les joueurs sont invités à résoudre des énigmes et à découvrir les secrets cachés dans le carnet d’Aya Fumino.

La série est appréciée pour son ambiance poétique, ses visuels stylisés et son récit captivant. Les jeux sont disponibles sur plusieurs plateformes, y compris les appareils mobiles iOS et Android, ainsi que sur Steam pour PC.

Le développeur de jeux Ullucus Heaven a déjà annoncé qu’il allait porter Fragment’s Note 2+ sur Nintendo Switch plus tôt cette année. Le titre n’est annoncé pour la console hyrbide qu’au Japon pour le moment et nous savons maintenant qu’il arrivera le 21 septembre 2023. Cette version du jeu comprendra à la fois Fragment’s Note 2 Side : Shizuku et Fragment’s Note 2 Side : Yukitsuki, qui sont sortis précédemment sur les appareils mobiles (le 3 juin 2016).

Fragment’s Note 2 est un roman visuel et une simulation de rencontre qui met en scène Kyoichi Akikawa, un garçon qui a perdu sa famille dans un accident d’avion, les héroïnes qui lui sont proches et l’histoire qui les lie. Les deux parcours sont sélectionnables dès le départ, mais pour profiter pleinement du jeu, il est recommandé de jouer d’abord au parcours de Shizuku.