Le jeu mobile Uma Musume Pretty Derby, développé par Cygames, est le pilier central de la franchise. Les joueurs incarnent des gestionnaires d’écurie et entraînent leurs « Uma Musume » pour les mener vers la victoire. Le jeu combine des éléments de simulation, de gestion et de jeu de rôle, où les joueurs doivent entraîner leurs chevaux, gérer leur condition physique, participer à des courses et interagir avec d’autres personnages.

L’anime Uma Musume Pretty Derby, produit par le studio P.A.Works, a été diffusé en 2018. L’anime suit l’histoire de Special Week, une Uma Musume venue à Tokyo pour réaliser son rêve de devenir la meilleure cheval de course. L’anime explore les liens d’amitié et de rivalité entre les différentes Uma Musume et leur parcours vers le succès dans l’univers des courses.

La franchise Uma Musume Pretty Derby a gagné en popularité au Japon en raison de son mélange unique de thèmes de sport, de comédie et de personnages attachants. Elle a également attiré l’attention internationale et a été appréciée par un large public d’amateurs d’anime et de jeux vidéo.