Le jeu indépendant à succès rend hommage aux classiques du beat ’em-up bien-aimés des années 90 sur Nintendo Switch, PS4 et PS5.

Barcelone, Espagne – 23 juin 2023. L’éditeur de jeux vidéo SelectaPlay, en collaboration avec BlitWorks Games et Seba Games Dev, annonce aujourd’hui que Fight’N Rage 5th Anniversary Limited Edition sortira le 28 juillet. Le beat’em up indépendant célèbre son anniversaire avec une édition physique qui comprend une couverture exclusive dessinée par l’artiste de renom Ilya Kuvshinov (Cyberpunk : Edgerunners, Ghost in the Shell : SAC 2045).

Après avoir été salué par la communauté et les critiques avec une note moyenne de 80 sur Metacritic, et plus de 1 000 avis « très positifs » sur Steam, l’édition limitée Fight’N Rage 5th Anniversary vous propose une nouvelle façon de découvrir ce beat’em up en 2D inspiré des classiques de l’âge d’or du genre, avec des améliorations techniques telles que le nouveau mode 120 FPS sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Fight’N Rage 5th Anniversary Limited Edition comprend :

Le jeu Fight’N Rage

1 Couverture exclusive du jeu par Ilya Kuvshinov

La bande-son physique

1 Diorama

Ce titre rétro aux graphismes de bande-dessinés se déroule dans un futur lointain où les humains sont réduits en esclavage par des mutants. Dans Fight’N Rage, vous pouvez combiner des attaques et créer des combos pour augmenter considérablement votre score au cours du jeu.

Jouez en solo ou en coopération locale avec jusqu’à 3 joueurs. Combinez vos compétences et vos tactiques afin de projeter vos ennemis, ou combattez en un contre un contre d’autres joueurs ou des adversaires IA. Explorez les niveaux et débloquez de nouveaux costumes, modes de jeu, options et ennemis jouables.

Fight`n Rage 5th Anniversary Limited Edition sera disponible le 28 juillet sur les consoles Nintendo Switch, PS4 et PS5. Les joueurs peuvent dès à présent précommander le jeu chez leurs revendeurs locaux. Plus d’informations sur Fight`N Rage sur le site officiel. Les Précommandes sont disponibles ici.