Selon les résultats d’une réunion du conseil des commissaires du tourisme de la ville de Los Angeles, il est envisagé d’annuler les salons E3 2024 et E3 2025.

Le compte rendu de la réunion du 16 juin indique que l’événement a été annulé pour les deux prochaines années. À l’origine, E3 2024 et E3 2025 étaient programmés respectivement pour le 11 juin et le 3 juin.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, l’E3 rencontre des difficultés à maintenir son statut et à revenir sur le devant de la scène. L’édition de l’E3 2020 a également été annulée, et bien qu’il soit revenu en 2021, l’ensemble de l’expérience s’est déroulée exclusivement en ligne. L’édition 2022 a par ailleurs été annulée, et malgré les grandes ambitions de l’ESA de le faire revenir cette année, le salon a été une fois de plus annulé. L’espoir d’un retour de l’E3 l’année prochaine est incertain.

L’ASE a publié une déclaration indiquant qu’elle n’a pas pris de décision définitive:

« L’ESA est actuellement en conversation avec ses membres et d’autres parties prenantes au sujet de l’E3 2024 (et au-delà), et aucune décision finale concernant les événements n’a été prise pour le moment. »

ESA rep tells me that E3 2024’s fate is TBD. (City of LA had listed it as cancelled)

ESA: « ESA is currently in conversation with ESA members and other stakeholders about E3 2024 (and beyond), and no final decisions about the events have been made at this time. » https://t.co/SmGouJi1Bl

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 22, 2023