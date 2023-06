RollerCoaster Tycoon Adventures est un jeu vidéo de la série RollerCoaster Tycoon, qui est une franchise populaire de jeux de simulation axés sur la construction et la gestion de parcs d’attractions. Le jeu a été développé par Nvizzio Creations et publié sur la plateforme Nintendo Switch.

Dans RollerCoaster Tycoon Adventures, les joueurs ont l’opportunité de créer leur propre parc d’attractions à partir de zéro. Ils peuvent concevoir et personnaliser diverses montagnes russes, manèges et attractions, ainsi que gérer les finances du parc, le personnel et la satisfaction des visiteurs. Le jeu propose différents scénarios et défis que les joueurs peuvent compléter pour débloquer de nouveaux contenus et étendre leurs parcs.

La version Nintendo Switch de RollerCoaster Tycoon Adventures offre une expérience de jeu portable et permet aux joueurs de profiter des fonctionnalités uniques de la console, comme l’utilisation des contrôles tactiles ou des manettes Joy-Con pour interagir avec le jeu.

Le succès critique de RollerCoaster Tycoon Adventures a été mitigé. Le jeu a reçu des critiques variables de la part des joueurs et des critiques. Certains apprécient la portabilité du jeu sur la Nintendo Switch et son accessibilité pour les nouveaux joueurs de la série, tandis que d’autres ont exprimé leur déception quant à certaines limitations et fonctionnalités manquantes par rapport aux précédents titres de la franchise.

Certains critiques ont souligné que RollerCoaster Tycoon Adventures offrait une expérience de jeu agréable avec des graphismes colorés et une interface conviviale, mais qu’il manquait de profondeur et de complexité par rapport aux jeux précédents de la série. Ils ont également noté des problèmes de performances et des fonctionnalités limitées en termes de personnalisation et de gestion des parcs d’attractions.

Atari a annoncé aujourd’hui qu’il relançait RollerCoaster Tycoon Adventures sur Nintendo Switch avec une nouvelle version Deluxe, sans annoncé de date.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe proposera du nouveau contenu, notamment 80 manèges et attractions supplémentaires et quelques nouveaux manèges à thème saisonnier. Atari met par ailleurs à jour l’interface pour une utilisation avec les contrôleurs de la console, et il y aura un constructeur de montagnes russes amélioré.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe est une version simplifiée et accessible du jeu de construction de parcs d’attractions qui a fait fureur pendant des décennies. Concevez des parcs, personnalisez des manèges, configurez des attractions et entretenez de magnifiques paysages, tout cela dans le but de divertir et de satisfaire les visiteurs. Trois modes de jeu optimisés pour une utilisation avec des manettes de console vous mettent au défi de libérer votre créativité et de mettre à l’épreuve vos compétences en matière de gestion. Les joueurs profiteront également d’un grand nombre d’améliorations, telles qu’une interface utilisateur redessinée et rationalisée et des dizaines d’autres améliorations de performance.

Caractéristiques principales

Version mise à jour et optimisée du best-seller d’Atari, RollerCoaster Tycoon Adventures.

Trois modes de jeu pour plus de variété et de rejouabilité : Bac à sable, Aventure et Scénarios

Un gameplay décontracté et accessible et des mécanismes simplifiés pour tous les âges.

Plus de 80 nouveaux manèges et attractions, sept types de montagnes russes, de nouvelles options de personnalisation et des manèges à thème saisonnier pour un total de 200.

Modifications du terrain de personnalisation avec quatre environnements distincts : montagnes alpines, canyons désertiques, jungle tropicale et paysage lunaire.

L’utilisation des manettes de console modernes a été entièrement optimisée pour une expérience de simulation fluide et amusante.

Obtenez des résultats ultra-détaillés grâce aux options d’aménagement paysager permettant de concevoir des allées et des parterres de fleurs, et d’ajouter des buissons, des arbres, du feuillage et des jeux d’eau passionnants dans tout votre parc.

Libérez l’artiste qui sommeille en vous grâce à une roue de couleurs robuste pour peindre les manèges, les montagnes russes, les boutiques et les restaurants, afin de les faire ressortir ou de coordonner les couleurs de votre parc.