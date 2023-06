Jouez à Destins pour changer de vie !

Il existe déjà une version de The Game of Life sur l’eShop de la Nintendo Switch, et cette version provient de Marmalade Game Studio. Au Japon, une nouvelle version du célèbre jeu de société est en préparation sur l’eShop de la console hybride, cette fois de Takara Tomy.

The Game of Life est une version résolument japonaise du célèbre jeu de société, mais toutes les caractéristiques classiques sont présentes. Vous pouvez travailler, tomber amoureux, vivre votre vie et devenir millionnaire ! Il suffit de quelques tours de cadran et d’un peu de chance. The Game of Life vous permet de créer votre propre avatar, et vous pouvez même conserver les données de votre enfance pour les transférer à vos personnages adultes. Bien entendu, The Game of Life est jouable jusqu’à quatre joueurs en multijoueur local et en ligne. The Game of Life sortira au Japon le 6 octobre 2023, et aucune localisation n’est prévue pour le moment.

Destin est un jeu de société classique qui simule la vie d’un joueur depuis son enfance jusqu’à sa retraite. Il a été créé par Milton Bradley en 1860 et est toujours populaire aujourd’hui. Le jeu se joue sur un plateau représentant le parcours de vie d’un joueur. Les joueurs font tourner une roue spéciale pour avancer sur le plateau et effectuer différentes actions en fonction de la case sur laquelle ils atterrissent. Les actions incluent généralement des choix liés à l’éducation, à la carrière, à la famille et aux finances.

Les joueurs peuvent choisir différentes carrières, se marier, avoir des enfants et gérer leur argent tout au long du jeu. Les événements et les décisions prises peuvent avoir des conséquences sur la réussite ou l’échec du joueur dans le jeu. Le but du jeu est généralement d’atteindre le « millionnaire » ou le « millionnaire retraité », ce qui signifie que le joueur a accumulé suffisamment de richesse et a atteint ses objectifs de vie pour prendre sa retraite confortablement. Destin est souvent considéré comme un jeu classique de la famille, car il permet aux joueurs de vivre différentes expériences de vie et de prendre des décisions qui peuvent influencer leur succès dans le jeu.