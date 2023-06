Strictly Limited Games, en partenariat avec Amata K.K., est ravi de faire équipe et de sortir les éditions limitées en boîte de Last Labyrinth sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Dans Last Labyrinth, les joueurs doivent s’échapper d’un manoir rempli de dangers cachés aux côtés d’une mystérieuse fille nommée Katia, qui est incapable de parler ou de comprendre leur langue. Katia est interprétée par Stefanie Joosten, connue pour son rôle de Quiet dans Metal Gear Solid 5. Auparavant une exclusivité PlayStation VR, cette nouvelle version ajoute l’option de désactivation de la VR, afin de la rendre accessible aux joueurs du monde entier qui ne possèdent pas de casque VR. De plus, Last Labyrinth prend désormais en charge le PlayStation VR2 sur la PlayStation 5, améliorant encore l’expérience de jeu immersive.La version Nintendo Switch s’appellera Last Labyrinth -Lucidity Lost- et supprimera la fonctionnalité VR.

Puisque nous avons eu le plaisir de sortir le Last Labyrinth original sous sa forme physique sur PlayStation 4, créer une édition physique pour Nintendo Switch et PlayStation 5 était un choix évident pour nous.

Ces éditions seront exclusivement disponibles chez Strictly Limited Games et seront la SEULE version physique du jeu dans le monde entier.

Dans ce jeu d’aventure qui ne peut être vécu qu’en VR, les joueurs doivent s’efforcer de s’échapper d’un manoir plein de dangers cachés en compagnie d’une mystérieuse jeune fille qui apparaît devant eux. Le développement de Last Labyrinth est mené par Hiromichi Takahashi. Il est accompagné d’une équipe de vétérans ayant travaillé sur de nombreux succès de la, dont Tetsuya Watanabe, codirecteur, Atsuko Fukuyama, responsable de l’animation, Michiko Kusaba, responsable des graphismes d’environnement et Takuya Hanaoka, concepteur sonore. Vivez une relation unique avec Katia, une fille qui parle une langue que vous ne comprenez pas (Doublé par Stefanie Joosten) avec une bande sonore originale par Hiroki Kikuta.

Éditions limitées :

Strictly Limited Games offre à Last Labyrinth l’héritage en boîte qu’il mérite, avec deux éditions limitées uniques, disponibles en précommande exclusivement via la boutique en ligne Strictly Limited Games.

L’Édition Limitée est limitée à un maximum de 1999 exemplaires pour Nintendo Switch et 999 pour PlayStation 5 au prix de 39,99€, incluant un manuel de jeu coloré.

L’Édition Spéciale Limitée est limitée à un maximum de 999 exemplaires sur Nintendo Switch et 666 sur Playstation 5 au prix de 59,99€, incluant de nombreux objets à collectionner supplémentaires :

Jeu pour Nintendo Switch et PlayStation 5

Boîte édition spéciale

Manuel de jeu coloré

Making of Blu-Ray

Poster A3

Artbook

Autographe de Stefanie Joosten

Deux cartes postales