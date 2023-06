Fashion Dreamer est le dernier jeu de syn Sophia, et constitue le successeur spirituel de la série Style Savvy (connue sous le nom de Nintendo Presents : Style Boutique). Il sortira le 2 novembre au Japon, et plus tard dans l’année en Europe et en Amérique du Nord.

Bienvenue dans Fashion Dreamer, un jeu qui vous invite à tester toutes sortes de styles et à partager vos créations pour devenir une icône de la mode. Parcourez plus de 1 400 designs différents et jouez en ligne pour agrandir votre cercle d’amis et développer votre marque. Laissez parler votre sens du style dans Fashion Dreamer, qui sortira cette année en exclusivité sur Nintendo Switch.