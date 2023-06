Dans l’assemblée, qui aime les puzzle-games ? Qui aime les trains ? Si tel est le cas, Railways Islands pourrait vous intéresser. À condition de ne pas avoir peur de dérailler…

Le train numéro 030317 quitte le quai

Railway Islands est un petit puzzle-game dans lequel nous sommes un gestionnaire d’une ligne de chemins de fer ayant pour mission de livrer des ressources à différents villages insulaires perdus au milieu de l’océan.

Maintenant que le décor est planté, rentrons dans le vif du sujet. Notre but sera de faire en sorte que notre train aille du point A au point B sans accrocs. Cela paraît simple comme ça, mais ce sera à nous de placer les rails aux bons endroits afin de créer un chemin qui passera dans les différentes villes, dans un ordre défini qui apparaît en haut de l’écran, en évitant le crash.

Le jeu propose un total de cinquante niveaux. C’est à la fois peu mais beaucoup également pourriez-vous me dire. Il faudra compter environ quatre heures pour venir à bout des cinquante niveaux que nous débloquons au fur et à mesure que nous terminons le niveau précédent.

Le jeu propose également un éditeur de niveau assez simple à prendre en main et qui permet surtout de les partager en ligne.

Le train, n’est-ce pas meilleur endroit pour se détendre ?

L’ambiance de Railway Islands est apaisante avec des graphismes simplistes et des musiques douces qui s’avèrent être très agréables. Et c’est parfait, puisque cela colle avec l’expérience de jeu voulue par les développeurs, à savoir minimaliste et relaxante.

Côté gameplay, il est très simple. La carte est recouverte de tuiles hexagonales que nous devons déplacer à l’aide de la touche A ou faire pivoter avec les touches ZL/ZR. Côté portable, le tactile n’est pas disponible.

Certaines tuiles sont des voies d’aiguillages, c’est-à-dire qu’elles permettront à notre train de passer deux fois sur la même tuile, mais à chaque passage l’aiguillage changera. Lorsque ces tuiles sont disponibles sur le niveau, il faut être vigilant au sens de la flèche car il est possible que plusieurs tuiles d’aiguillage identiques soient sur le tableau mais avec un sens différent. Il y a également des tuiles contenant des rampes pour accéder à des zones en hauteur ou en contrebas par exemple. À nous de bien étudier la carte pour déterminer le bon emplacement des tuiles donc.

Alors oui, le gameplay est très simple, la prise en main, elle, en revanche laisse à désirer. En effet, le jeu manque de précision et il arrive très souvent de se tromper de tuile en la sélectionnant. Cela est plus énervant que dérangeant puisque nous n’avons pas de limite de déplacement.

Conclusion 7.2 /10 Railway Islands est un petit puzzle-game sans grande ambition vendu au prix de 3,99€. Malgré son imprécision en termes de maniabilité, ce n’est pas LE puzzle-game de l’année, mais le titre n’en reste pas moins très agréable à parcourir et conviendra parfaitement aux amateurs du genre cherchant à se faire quelques sessions détentes de quelques minutes par-ci, par-là. Bref, une bonne surprise. LES PLUS Une ambiance apaisante et relaxante

