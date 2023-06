Nous venons tout juste d’avoir la confirmation dans le Nintendo Direct de cette semaine que Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1 arrivera sur la Switch le 24 octobre 2023, mais si l’on en croit une récente découverte, nous pourrions avoir une idée des jeux qui pourraient être inclus dans la collection Vol. 2.

Comme le rapporte IGN, l’utilisateur de Twitter Nitroid a découvert que la chronologie Metal Gear Solid présentée sur le site officiel de Konami contient des indices pour Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots, Metal Gear Solid : Peace Walker, et Metal Gear Solid V : The Phantom Pain. Ce que Nitroid a découvert, c’est que les boutons placeholders pour les jeux restants peuvent indiquer l’intention de Konami de sortir ces jeux à l’avenir, probablement dans le cadre d’une collection Vol. 2. La grande nouvelle, bien sûr, c’est que Metal Gear Solid 4 pourrait enfin être libéré de son exclusivité PlayStation 3, permettant aux fans et aux nouveaux venus de découvrir la fin du voyage de Solid Snake sur de multiples plateformes.

Pour rappel, les jeux inclus dans le Vol. 1 sont Metal Gear, Metal Gear 2 : Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3 : Snake Eater. En bonus, Metal Gear pour la NES est également inclus avec Snake’s Revenge.

While this is hardly conclusive of anything, here’s some additional context for why it’s suspicious: pic.twitter.com/2zPbbKTL79 — Nitroid ❗ (@Nitroid) June 22, 2023

Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots est un jeu vidéo d’action et d’infiltration développé par Kojima Productions et publié par Konami en 2008, exclusivement pour la console PlayStation 3. Il s’agit du quatrième volet de la célèbre série de jeux Metal Gear Solid créée par Hideo Kojima. L’histoire de Metal Gear Solid 4 se déroule dans un futur proche où les conflits armés sont principalement menés par des entreprises militaires privées. Le protagoniste du jeu, Solid Snake, un vétéran des guerres génétiques, est chargé de traquer son ennemi juré, Liquid Ocelot, qui cherche à prendre le contrôle du monde en utilisant une arme de destruction massive appelée « Système de Contrôle des Patriotes ». Le jeu propose une variété de mécanismes de gameplay, mélangeant l’action, l’infiltration et les éléments de jeu de rôle. Les joueurs peuvent choisir d’adopter une approche furtive en évitant les ennemis et en utilisant des techniques d’infiltration, ou opter pour des confrontations directes avec des armes à feu et des combats rapprochés. Metal Gear Solid 4 est reconnu pour sa narration cinématographique complexe et son scénario riche en détails et en rebondissements. Le jeu aborde également des thèmes tels que les conflits militaires, la manipulation génétique, l’éthique scientifique et les conséquences de la guerre sur les individus.

Metal Gear Solid : Peace Walker est un jeu vidéo d’action et d’infiltration développé par Kojima Productions et édité par Konami. Il est sorti initialement sur PlayStation Portable (PSP) en 2010, puis a été porté sur PlayStation 3, Xbox 360 et PlayStation Vita dans la compilation « Metal Gear Solid: HD Collection ». Peace Walker est considéré comme le cinquième volet principal de la série Metal Gear Solid et fait suite à l’histoire de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Le jeu se déroule en 1974, durant la Guerre froide, et met en scène le personnage emblématique de la série, Naked Snake (par ailleurs connu sous le nom de Big Boss). L’intrigue de Peace Walker tourne autour de la création de « Outer Heaven », une organisation militaire indépendante, par Big Boss. Il se retrouve impliqué dans un complot international qui menace la paix mondiale, impliquant des machines de guerre bipèdes appelées « Metal Gears ».

Big Boss doit alors former et diriger une équipe de soldats d’élite, appelée « Militaires Sans Frontières », pour combattre cette menace et préserver la stabilité mondiale. Le jeu propose une variété de missions d’infiltration, de combats et de gestion de base. Les joueurs peuvent recruter et entraîner des soldats, développer des armes et des équipements, et améliorer leur base opérationnelle. Peace Walker met également l’accent sur le mode multijoueur coopératif, permettant à quatre joueurs de s’unir pour accomplir des missions ensemble. Metal Gear Solid: Peace Walker est loué pour son gameplay solide, sa narration captivante et son approche portable réussie de la série Metal Gear Solid. Il est considéré comme un titre essentiel pour les fans de la franchise et contribue à l’histoire plus large de l’univers Metal Gear.

Metal Gear Solid V : The Phantom Pain est un jeu vidéo d’action et d’infiltration développé par Kojima Productions et publié par Konami en 2015. Il fait partie de la série Metal Gear Solid créée par Hideo Kojima. Le jeu est sorti sur PlayStation 4, Xbox One et PC. The Phantom Pain est le cinquième volet principal de la série Metal Gear Solid et se déroule chronologiquement après les événements de Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, qui sert d’introduction à l’histoire du jeu. L’histoire se déroule en 1984, neuf ans après les événements de Ground Zeroes. Le joueur incarne Venom Snake (également connu sous le nom de Big Boss), un soldat légendaire qui se réveille d’un coma et cherche à se venger d’une organisation secrète qui a détruit sa base et tué ses hommes. Le gameplay de The Phantom Pain offre une grande liberté d’approche. Les joueurs peuvent choisir entre des approches furtives ou des confrontations directes pour accomplir leurs missions. Le jeu propose un monde ouvert vaste et détaillé, où les joueurs peuvent explorer des environnements variés, recruter des alliés, améliorer leur base et développer des armes et des équipements.

Un aspect important du jeu est la gestion de la Mother Base, la base d’opérations de Venom Snake. Les joueurs peuvent recruter et assigner des soldats à différentes unités, effectuer des recherches et développer de nouvelles technologies. La coopération en ligne est également possible, permettant aux joueurs de former des alliances avec d’autres joueurs et d’effectuer des missions spéciales ensemble. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain est acclamé pour son gameplay fluide, son monde ouvert détaillé et ses graphismes impressionnants. Cependant, il convient de noter que le jeu est sorti sans la conclusion prévue de l’histoire principale, en raison de différends entre Hideo Kojima et Konami. Malgré cela, le jeu est considéré comme une expérience mémorable dans la série Metal Gear Solid.