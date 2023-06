SteamWorld est une franchise de jeux vidéo créée par le studio suédois Image & Form Games. La série SteamWorld se caractérise par son mélange unique de thèmes de western, de science-fiction et de steampunk. Voici les jeux principaux de la franchise :

SteamWorld Tower Defense (2010) : C’est le premier jeu de la série, mais il s’agit d’un jeu de tower defense qui se déroule dans l’univers de SteamWorld.

SteamWorld Dig (2013) : Ce jeu d’action-aventure met les joueurs dans la peau d’un robot mineur appelé Rusty, qui creuse les profondeurs de la terre à la recherche de ressources précieuses.

SteamWorld Heist (2015) : Il s’agit d’un jeu de stratégie au tour par tour se déroulant dans l’espace. Les joueurs dirigent une équipe de pirates robots et doivent effectuer des missions de vol et de combat à bord de vaisseaux ennemis.

SteamWorld Dig 2 (2017) : Suite directe de SteamWorld Dig, ce jeu reprend les mécanismes de creusage et d’exploration souterraine du premier opus, mais propose une histoire et des environnements inédits.

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech (2019) : Il s’agit d’un jeu de rôle et de cartes basé sur un système de combat au tour par tour. Les joueurs dirigent une équipe de héros robots qui utilisent des cartes pour lancer des sorts et attaquer leurs ennemis.

Ces jeux se déroulent tous dans le même univers, mais chaque titre propose une expérience de jeu unique avec des mécaniques différentes. La série SteamWorld est appréciée pour son esthétique charmante, son gameplay captivant et son écriture soignée.

Soyez l’architecte d’une ville minière dans SteamWorld ! Commencez par ériger des maisons pour vos citoyens (des robots à vapeur), nourrissez-les et offrez-leur des divertissements endiablés. Sous votre ville, il y a une mine abandonnée, et les rumeurs qui courent disent qu’on y trouverait une ancienne technologie en abondance, laquelle serait la clé pour pouvoir échapper à l’apocalypse imminente. Utilisez les ressources naturelles présentes à la surface et les minerais enfouis sous terre dans la mine pour développer votre ville. Encouragez les nouveaux résidents à se joindre à votre quête afin de creuser encore plus profond et de déterrer des richesses colossales, ce qui, à terme, leur permettra de se barrer de cette planète !

Tandis que la ville s’étend dans toutes les directions, de nouveaux types de créatures à vapeur rejoignent la colonie, et leurs besoins sont toujours plus compliqués à satisfaire. Pour parvenir à contenter tout le monde, vous devrez veiller à ce que chaque habitant trime le plus possible. Achetez des éléments afin d’augmenter l’efficacité des bâtiments. Assurez la circulation continue des ressources entre la mine et la surface en accélérant la cadence des mineurs grâce à des chocs électriques stimulants. Ou bien allez faire du troc à la gare locale afin d’obtenir ce dont vous avez besoin. C’est à vous de choisir !

Tandis que vous creuserez toujours plus profond sous terre pour dénicher des trésors, vous finirez par être vous-même une cible convoitée. Défendez vos ouvriers contre des créatures terrifiantes et évitez que les parois de la mine ne s’effondrent tandis que vous explorez les niveaux les plus profonds de celle-ci.