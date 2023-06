Reflet de l’imagination de leurs développeurs, les jeux vidéo permettent de laisser libre cours à l’imagination. Tout est possible… Tant que l’esprit reste ouvert. Avez-vous déjà imaginé par exemple prendre les rênes d’un petit champignon mignon, esseulé dans une forêt aux merveilles, tandis qu’il cherche à retrouver les siens ? Non ? Restez l’esprit ouvert !

Développé par SomeHumbleOnion et édité par Mooneye Studios, Smushi come home plonge le joueur dans la peau d’un adorable champignon, au joli nom de Smushi. Tout commence dans un petit coin de paradis où les mycètes s’épanouissent en toute quiétude. La première tâche de Smushi consiste notamment à prêter main forte à un de ses proches compagnons afin qu’il puisse retrouver son amie la coccinelle. Voilà qui est aussi léger que poétique… Un petit champignon qui s’amourache d’une coccinelle. Le ton est donné… Malgré les mignonnes retrouvailles, il ne fait pas toujours bon vivre lorsque nous ne sommes pas plus haut qu’une pomme : un rapace pourrait bien faire de Smushi son prochain repas… Et puis finalement, non, les champignons ne fleurent guère bon la proie fraîchement tuée, il est préférable de relâcher cet être bizarre qui se tortille au bout des serres.

Et voilà notre pauvre Smushi qui se retrouve bien seul, perdu au beau milieu de nulle part…

Saute champignons

Smushi est aussi attachant qu’il est malléable : la prise en main de ce petit bonhomme est particulièrement facile et rapide. Les déplacements du petit champignon sont fluides, réactifs, et s’ils sont quelque peu limités au commencement de la partie, ces derniers s’étoffent au fil de la partie. En effet, Smushi est capable de se mouvoir et de sauter… C’est à peu près tout lorsque le joueur débute son aventure. Néanmoins, au fil des rencontres, les apprentissages se diversifient et bientôt, le petit champignon devient capable de planer, de faire usage d’un drôle de grappin, de trancher des hautes herbes et bien d’autres à découvrir.

Jeu de plateforme en 3D par excellence, Smushi va devoir explorer l’intégralité de son environnement afin de parvenir à retrouver le chemin qui le conduira chez lui. Le monde est globalement ouvert, avec des découvertes progressives au fil des nouvelles capacités acquises. Les environnements parcourus sont relativement variés : il sera bien entendu question de forêts mais aussi de grottes et de cavernes, avec quelques zones enneigées. Des environnements joliment décorés, avec des entités mystérieuses à découvrir.

Ces rencontres donnent lieu à quelques échanges, toujours très mignons et traduits en français. Qu’il s’agisse de bestioles, de lutins de la forêt ou encore d’esprits mystérieux, la majorité de ces rencontres sont bienveillantes… Et seront la source de renseignements, d’enseignements ou encore d’échanges, indispensables. Le troc se fait au moyen d’objets glanés dans les environs, le plus souvent non loin de là. De nombreux cristaux de différentes couleurs sont aussi disséminés un peu partout sur le territoire et représentent une sorte de monnaie d’échange au sein du jeu… Il est donc vivement recommandé de tous les ramasser ! Il est un chouille agaçant de se retrouver face à un troqueur qui détient un objet précieux mais avec la nécessité de refaire un tour de la carte pour trouver cinq petits cristaux manquants… !

Cette carte se déploie progressivement au fil des déplacements de Smushis. Accessible depuis le menu, elle s’accompagne du traditionnel inventaire, mais aussi d’un petit recueil d’accessoires récoltés au cours de la partie afin de personnaliser le petit champignon, et de quelques notes d’exploration utiles au voyage. Les développeurs ont agrémenté le tout d’un journal de mycologie : petit index des champis rencontrés sur le terrain, chaque espèce y est décrite selon son nom latin avec quelques petites précisions à son sujet, le tout accompagné par quelques lignes de notes de Smushis. Adorables… ! Nous vous laissons bien entendu découvrir ces petits bonus sans rien vous dévoiler… Ne passez pas à côté !

C’est le pied !

L’aventure dans la peau du petit Smushi est une véritable balade : reposante, allons presque jusqu’à dire réconfortante, il serait dommage de foncer tête baissée vers la fin de cette dernière, qui peut dès lors être atteinte au bout de quelques heures. Les graphismes doux et colorés, les musiques toujours dans le thème de la mignonnerie, sont autant d’atout qui viennent se fondre dans ce jeu adapté aux jeunes ados. Les adultes prendront aussi plaisir à découvrir le petit monde Smushi. Soulignons qu’il est possible de pousser la pixellisation à son paroxysme dans les options… Pour amuser le joueur quelques minutes.

Quelques petites surprises viennent compléter le tableau avec notamment des mini-jeux et de petites énigmes accessibles. Les développeurs sont parvenus à réaliser un jeu cohérent dans son ensemble, avec quelques bonnes idées sans ne jamais oublier le plaisir du joueur.

Smushi come home est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 20 euros environ.

Le saviez vous ?

Le monde des champignons est d’une grande diversité… Le plus grand champignon du monde, comprenant son immense réseau filamenteux, est un Armillaria gallica : il recouvre près de 37 hectares et pèse… 400 tonnes. Ce dernier, qui continue de grandir, n’est en revanche pas comestible !

Conclusion 7 /10 Prendre les commandes d'un petit champignon pour l'aider à retrouver les siens, l'idée initiale est plutôt originale. Mais la force de cette balade repose sans demie mesure dans sa capacité à offrir aux joueurs une balade agréable, pleine de rencontres et sans prise de tête, avec une traduction française disponible. Les rencontres sont par ailleurs toujours sources d'échanges ou d'apprentissages, le joueur est invité à fouiner la moindre parcelle afin de ne pas manquer chaque petit personnage ou objets précieux. D'une difficulté accessible dès les premières années adolescentes, l'aventure séduira aussi les adultes par sa mignonnerie incontestable. LES PLUS Charmant le petit monde des champignons !

Charmant le petit monde des champignons ! Une prise en main intuitive, réactive et fluide.

Une prise en main intuitive, réactive et fluide. De nouvelles capacités à découvrir au fil de l'aventure.

De nouvelles capacités à découvrir au fil de l'aventure. Des rencontres, mais aussi des surprises et même quelques mini-jeux... LES MOINS Une aventure un peu courte, prenez votre temps... Détail de la note Graphismes 0

Musiques et bruitages 0

Jouabilité 0

Fluidité 0

Richesse du contenu 0

Durée de vie 0