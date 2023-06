Stitch, l’adorable personnage de Disney Lilo & Stitch, rejoindra la saison 3 de Disney Speedstorm. Disney Speedstorm, la célèbre expérience de course de combat multiplateforme, combine un gameplay palpitant, des graphismes impressionnants et certains des personnages les plus appréciés de l’univers Disney. Les développeurs vont dévoiler les nouveaux personnages de la Saison 3 tout au long de l’été.

Stitch est un personnage de fiction emblématique de l’univers Disney. Il a été créé par Chris Sanders et a fait sa première apparition dans le film d’animation « Lilo & Stitch » sorti en 2002.

Stitch, de son nom complet Expérience 626, est une création génétique extraterrestre. Il a été conçu par le Dr Jumba Jookiba, un scientifique extraterrestre, dans le but de devenir une arme destructrice ultime. Cependant, Stitch est capturé et exilé sur Terre avant que Jumba ne puisse terminer sa programmation malveillante. Stitch est une petite créature bleue avec des oreilles pointues, une grande bouche et des yeux noirs expressifs. Il possède quatre bras et des griffes acérées. Sa peau est recouverte de fourrure et il a une petite antenne sur le sommet de la tête. Au début du film, Stitch est un personnage turbulent, rebelle et destructeur. Il est capturé par les autorités et se retrouve dans un refuge animalier à Hawaï. C’est là qu’il rencontre Lilo, une jeune fille hawaïenne qui cherche un ami. Lilo décide d’adopter Stitch comme son animal de compagnie et lui donne le nom de « Stitch ».

Au fur et à mesure que l’histoire se développe, Stitch évolue et développe un lien profond avec Lilo et sa sœur Nani. Il apprend les valeurs de l’amitié, de la famille et de l’importance de prendre soin des autres. Stitch se transforme en un personnage attachant, drôle et protecteur. Stitch possède des capacités spéciales en raison de sa conception génétique. Il est incroyablement fort, agile et peut grimper sur les murs. Il a également une grande résistance physique et peut se régénérer rapidement de ses blessures. Sa vitesse et ses réflexes sont également améliorés. Le thème central de l’histoire de Stitch est celui de l’ohana, un mot hawaïen qui signifie « famille ». Lilo apprend à Stitch l’importance de la famille et de l’amour inconditionnel. Elle lui enseigne que même si une famille peut être différente ou dysfonctionnelle, l’important est de se soutenir mutuellement et de rester ensemble.

Le succès de « Lilo & Stitch » a conduit à la création de plusieurs suites, dont « Lilo & Stitch 2 : Hawaï, nous avons un problème ! » (2005) et « Leroy et Stitch » (2006). De plus, Stitch est apparu dans plusieurs séries télévisées, dont « Lilo & Stitch: The Series » et « Stitch! Le film ». Il est également devenu un personnage populaire dans les parcs à thème Disney. Stitch est devenu une icône de la culture populaire et a conquis le cœur de nombreux fans grâce à son apparence unique, son caractère attachant et son histoire touchante. Il symbolise l’idée que chacun, peu importe d’où il vient, mérite d’être aimé et accepté.