Lorsque Nintendo publie normalement une mise à jour du firmware de la Nintendo Switch, cela se traduit par un changement de numéro de version et, au minimum, par une poignée de changements confirmés via des notes de patch. Pour que ces mises à jour s’installent, la console doit se redémarrer.

De temps en temps, Nintendo publie une mise à jour du micrologiciel (firmware) qui ne nécessite pas de redémarrage. Ces mises à jour sans redémarrage, ou « rebootless », sont généralement très petites et les notes de mise à jour ne sont généralement pas publiées.

Le numéro de version n’est même pas modifié lorsque Nintendo les publie. La mise à jour semble juste ajouter des mots à la liste noire.

The bad words lists shouldn’t be seen as just a list of slurs. It contains everything from « stoner » to « covid » to actual slurs.

I would interpret it as « lists containing words related to controversial topics that aren’t appropriate for games that minors might play ».

— OatmealDome 🏳️‍🌈 (@OatmealDome) June 27, 2023