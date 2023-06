Le Game Rating and Administration Committee of Korea a évalué Quake II Remastered pour une sortie sur Nintendo Switch, qui n’a pas encore été officiellement annoncé.

Ce même comité a évalué Quake Remastered avant qu’il ne soit officiellement annoncé en 2021. La QuakeCon se déroule du 10 au 13 août à Grapevine, au Texas, et il est donc probable que l’annonce officielle soit faite à cette occasion.

« Quake II » est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par id Software et publié en 1997. C’est la suite directe du jeu original « Quake » sorti en 1996. « Quake II » est un jeu emblématique qui a marqué l’industrie du jeu vidéo et a contribué à populariser le genre du jeu de tir à la première personne.

L’intrigue de « Quake II » se déroule dans un futur lointain où l’humanité est en guerre contre une race extraterrestre connue sous le nom de Stroggs. Les joueurs incarnent un soldat solitaire, surnommé « Bitterman », qui est envoyé pour infiltrer la base principale des Stroggs sur la planète Stroggos et tenter de les arrêter.

Le jeu propose une campagne solo comprenant plusieurs niveaux, où les joueurs doivent combattre des ennemis variés, résoudre des énigmes et trouver des clés pour progresser. « Quake II » est connu pour son gameplay rapide, ses armes puissantes et son atmosphère sombre et futuriste.

En plus de la campagne solo, « Quake II » propose également un mode multijoueur compétitif, où les joueurs peuvent s’affronter dans des matchs en ligne ou en réseau local. Le jeu a par ailleurs bénéficié de nombreuses modifications et extensions créées par la communauté de joueurs, ajoutant de nouvelles cartes, modes de jeu et fonctionnalités.

« Quake II » a été salué par la critique pour son gameplay solide, ses graphismes avancés pour l’époque et son atmosphère immersive. Il est considéré comme un classique du genre du jeu de tir à la première personne et a eu une influence majeure sur les jeux qui ont suivi.

