Un jour, une terrible calamité frappa un royaume paisible. Dans le chaos qui s’ensuivit, trahisons et coups bas devinrent monnaie courante. Leur Roi utilisa une puissante magie pour déposséder le peuple de sa capacité à parler et se jeta dans l’Abîme. Sa fille, la Princesse pleura toutes les larmes de son corps jusqu’à ce qu’elle se retrouve enfermée à l’intérieur d’une gigantesque larme cristallisée.

Bien des années après que ces événements aient été oubliés de la mémoire collective, sept lumières aux couleurs de l’arc-en-ciel sortirent de l’abîme. Ces rayons d’espoir apparurent devant la Princesse sous la forme de sept héros, prêt à répondre à l’appel à l’aide de la princesse. Pourquoi le Roi a-t-il abandonné sa fille ainsi que son peuple ? Et pourquoi lui a-t-il dérobé la parole ?

Caractéristiques principales :

Sept héros, sept styles de combat uniques

Choisissez parmi un groupe de personnages hétéroclites tel que le Voyageur équilibré, l’Archer, le spécialiste du combat à distance ou le Guerrier aux attaques dévastatrices pour découvrir quelles compétences correspondent le mieux à votre style de jeu et adoptez de nouveaux rôles et capacités tandis que vous acquérez plus d’expérience. Utilisez les cristaux trouvés dans l’Abîme pour changer de personnage ou retourner au Camp de base.

Un foyer au bord du monde

Trouvez de nouvelles recettes et de nouveaux matériaux, puis retournez au Camp de base au bord de l’Abîme, où chaque personnage aura un travail unique. D’alchimiste à forgeron, en passant par cuisinier, chaque héros apporte quelque chose de différent au groupe.

Une exploration et des donjons palpitants

Découvrez une nouvelle disposition chaque fois que vous pénétrez dans l’énigmatique Abîme, vous obligeant à rester vigilant chaque fois que vous partez en exploration et à gardez un œil sur les Failles de souvenir, où de meilleures récompenses… et de plus grands défis vous attendent.

Un conte de fée dynamique et magnifique

La Princesse racontera chaque étape de votre périple afin de donner l’impression que vous vivez un conte de fée devenu réalité, vous plongeant dans de sombres mystères qui n’attendent qu’à être découverts dans un monde souterrain des plus époustouflants.