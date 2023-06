Bobby Kotick, le patron d’Activision Blizzard, aurait vendu la mèche sur la puissance graphique de la prochaine console Nintendo lors de l’audience de la FTC sur l’accord Activision-Blizzard.

La Federal Trade Commission est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis, créée en 1914 par le Federal Trade Commission Act. Sa mission principale est l’application du droit de la consommation et le contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles telles que les monopoles déloyaux.

S’adressant au tribunal, il a révélé que le successeur de la console Nintendo Switch est proche de la génération huit en termes de puissance. La génération huit correspond à la PlayStation 4 et à la Xbox One. Nintendo elle-même n’a pas encore révélé d’informations sur le successeur de la console hybride, si ce n’est qu’il utilisera les comptes Nintendo afin de rendre la transition plus fluide pour les joueurs.

Just revealed Bobby Kotick and Nintendo have had active talks about the next-generation Nintendo console

Also says that apparently Next-Gen Nintendo console is close to Gen 8 power (PlayStation 4 / Xbox One)

— Benji-Sales (@BenjiSales) June 28, 2023