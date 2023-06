La bataille juridique entre Microsoft et la FTC a donné lieu à toutes sortes de drama, de moments fous, de discussions embarrassantes et bien plus encore, et il y aura certainement beaucoup d’autres. Pour rappel, la Federal Trade Commission est une agence indépendante du gouvernement des États-Unis, créée en 1914 par le Federal Trade Commission Act. Sa mission principale est l’application du droit de la consommation et le contrôle des pratiques commerciales anticoncurrentielles telles que les monopoles déloyaux.

Si vous avez suivi les récents développements, vous êtes sûrement au courant de l’implication de Nintendo dans diverses affaires juridiques. La plupart des discussions ont porté sur la possibilité de voir Call of Duty sur Nintendo Switch et sur la classification générale de la console Switch. Toutefois, Sony souhaite souligner que les fans de Nintendo ne sont pas réellement intéressés par la franchise. Jim Ryan, le PDG de PlayStation, ne considère pas Nintendo comme un concurrent direct de la console de Sony. Cependant, il est évident que la Switch et la PS5 sont en concurrence sur le marché.

Dans l’éventualité où Microsoft réussirait à acquérir Activision Blizzard, l’entreprise s’est déjà engagée à proposer Call of Duty sur les plates-formes Nintendo avec les mêmes fonctionnalités. Sony estime que cela n’a pas vraiment d’importance, car lorsqu’on a interrogé Ryan sur les raisons pour lesquelles les précédents titres Call of Duty sur les plates-formes Nintendo n’ont pas rencontré le succès escompté, il a répondu :

« Call of Duty s’adresse à un public très différent de celui de Nintendo, qui apprécie Mario et Zelda, et non Call of Duty.

De nombreux adeptes de Nintendo soutiendraient que le manque d’équité de traitement a été l’une des principales raisons pour lesquelles Call of Duty a été négligé sur les plates-formes Nintendo. De plus, de nombreux fans de Nintendo estiment que les versions de Call of Duty sur les plates-formes Nintendo ont toujours été des portages bâclés et n’ont jamais reçu l’attention nécessaire en termes de développement.

Nous espérons que la bataille juridique entre Microsoft et la FTC se résoudra rapidement et que l’acquisition se concrétisera. Cela rendra tout le monde heureux, à l’exception de Sony qui risque d’être mécontent et de crier à l’anti-concurrence, malgré le fait que Sony ait lui-même utilisé ces pratiques depuis de nombreuses années.