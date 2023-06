Il y a quelques jours, la 83ème assemblée des actionnaires de Nintendo s’est tenue au Japon. Toujours une bonne occasion d’avoir un rapport complet disponible sur le site officiel puis de recueillir quelques informations intéressantes provenant de la séance de question/réponse. Des réponses provenant de plusieurs personnalités importantes de Nintendo et notamment de l’actuel président Shuntaro Furukawa. Nous avons sélectionné quelques unes de ces réponses pour vous les traduire ci-dessous et plus ou moins liées au futur de Nintendo.

Lors du passage de la Wii U à la Nintendo Switch c’était embarrassant de ne pas avoir la possibilité de transférer nos jeux d’une console à l’autre, nous pensons qu’il serait bien de pouvoir profiter des titres achetés et téléchargés sur Nintendo Switch sur les futurs consoles, quelle est votre opinion dessus?

Shuntaro Furukawa: Nous travaillons constamment sur de futures hardwares et leurs spécifications, cependant je m’abstiendrai de tout commentaire à ce sujet pour le moment. Sur Nintendo Switch, les jeux vendus sont proposés en plusieurs formats: les formats physiques cartouches achetés en boutique, les formats physiques avec un code de téléchargement de jeu et le format uniquement digital. Une immense part de notre public sur Nintendo Switch possède des versions digitales ou des jeux exclusivement au format dématérialisé, de plus cette part de ventes numériques est en forte augmentation lorsque nous la comparons aux précédentes générations de console. Nous pensons qu’il est important de proposer des consoles, des façons uniques de jouer et nous vous demandons de faire preuve de patience pour la suite.

6 ans après la sortie de la Wii, la Wii U assura la succession puis après 7 ans la Super Famicom (nom de la Super Nintendo au Japon) remplaça la Famicom (nom de la NES au Japon). La Nintendo Switch entre dans sa 7ème année et nous pensons qu’elle entre dans la phase finale de son cycle de vie, si vous avez des plans concernant la prochaine génération nous souhaiterions en savoir plus à ce sujet.

Shuntaro Furukawa: La Nintendo Switch s’est écoulée à plus de 120 millions d’unités à travers le monde. Lorsque nous nous attardons sur l’histoire de notre activité dédié au jeu vidéo, nous n’avons aucun précédent dans lequel nous prévoyons de vendre 15 millions de consoles et 180 millions de jeux supplémentaires en entrant dans la 7ème année d’activité d’une console. A ce titre, nous sommes sur un terrain totalement inconnu sur cette année.

Effectivement, nous pensons qu’il sera difficile de vendre des consoles au même rythme que les dernières années mais nous pensons qu’il existe encore de grandes opportunités du côté software en profitant de cette immense base de console. Il y a des titres sur Nintendo Switch qui s’écoulent à plus de 10 millions d’unités en 3 jours de lancement comme Pokemon Violet et Pokemon Ecarlate sortis l’année dernière ou encore The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom plus tôt cette année. Un rythme de vente software qui ne s’est encore jamais vu lorsque nous regardons du côté des précédentes consoles.

En plus des nouveaux titres annoncés, nous veuillons à proposer du contenu supplémentaire sur des titres déjà sortis afin que le public profite bien plus longtemps de leur jeux.

Concernant la transition vers les prochaines générations, soulignons que nos précédentes consoles étaient notre unique lien avec le public et lors de la sortie d’une nouvelle console il était indispensable de reconstruire ce lien. Du côté de la Nintendo Switch, nous avons réussir à établir un autre lien avec le public via le Compte Nintendo. Plus de 290 millions de Compte Nintendo ont été crée à travers le monde, des comptes crées pour les consoles mais également des comptes crées via les applications smartphones.

Lors de la transition de la Nintendo Switch vers les futures générations, nous souhaitons tout mettre en œuvre pour que la transition se fasse en douceur tout en intégrant les Compte Nintendo dans cette transition.

A l’avenir, pensez-vous à proposer un service sur Nintendo Switch pour jouer au jeux Nintendo 3DS comme le « Nintendo 64 Nintendo Switch Online »?

Shuntaro Furukawa: Sur Nintendo Switch, une partie des jeux sortis sur Famicom, Super Famicom et Game Boy sont disponibles aux abonnés du Nintendo Switch Online. Puis une partie des jeux sortis sur Nintendo 64 et Game boy Advance sont disponibles aux abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Nous prenons en considération vos opinions sur des titres sortis sur d’autres plate-formes mais nous n’avons pas de détails spécifiques à vous fournir aujourd’hui.

La Nintendo Switch nous permettra-elle de jouer à des jeux Gamecube ou Wii U?

Shuntaro Furukawa: Parmi les titres sortis sur Gamecube, les versions HD de Pikmin et Pikmin 2 sont disponibles en version digitale sur Nintendo Switch depuis le 22 Juin 2023. Nous écoutons avec attention vos avis à ce propos.