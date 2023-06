Zinedine Zidane a mené une session d’entraînement avec des jeunes joueurs de la région sur le nouveau terrain EA SPORTS/Z5 du complexe Z5 avec David Beckham en invité spécial.

​Aujourd’hui, EA SPORTS annonce de nouveaux détails pour son programme FC FUTURES, avec la création de pratiques d’entraînement développées en collaboration avec l’Union des Associations Européennes du Football (UEFA) et un nouveau partenariat avec le complexe du Z5 et Zinedine Zidane la légende du football. Pour lancer cette initiative qui apportera un accès privilégié au terrain du Z5 à Aix en Provence, aux jeunes joueurs de la région, tout au long de l’année avec des horaires dédiés, des stages durant les vacances, des tenues, un encadrement et le transport, Zinedine Zidane a accueilli une session d’entraînement avec des enfants du quartier de La Castellane à Marseille, en compagnie de son ancien coéquipier David Beckham.

​Les FC FUTURES programmes d’entraînement représentent l’ambition croissante d’EA SPORTS de faire grandir le sport pour tous. L’accès gratuit à un catalogue de 15 vidéos, produites en six langues avec l’aide des éducateurs de l’UEFA, seront basés autour des fondamentaux du football, dont les passes et les contrôles en mouvement, les dribbles avec contrôles du ballon, la défense en 1vs1, et la finition précise devant le but. Les entraînements seront mis à disposition des joueurs, parents et éducateurs en ligne et seront utilisés au sein de programmes d’entraînements plus tard cette année. Chaque entraînement sera accompagné d’informations-clés provenant des éducateurs, tels que des conseils spécifiques sur la manière de motiver les jeunes joueurs, ainsi que des supports imprimés à utiliser en menant les séances.

« Notre vision pour EA SPORTS FC est de vivre à l’intersection du football, de la technologie et de la communauté » indique James Salmon, Senior Director, Brand d’EA SPORTS. « Nous sommes convaincus que FC FUTURES peut apporter un accès et des outils uniques pour inspirer la prochaine génération de joueurs de football. Travailler avec l’équipe dédiée de l’UEFA nous a permis de concevoir des programmes d’entrainements innovants afin d’offrir aux éducateurs de nouvelles méthodes pour motiver les joueurs, leur apprendre de nouvelles connaissances autour du jeu et améliorer leur développement technique. »

Les entraînements utilisent des séquences provenant du jeu EA SPORTS FC dans le mode de jeu « Compétence » afin de guider les véritables entraîneurs de football sur la manière de diriger les différents ateliers, et ce qui permet de mélanger le virtuel et le réel tout en étant encadré par des voix-off d’experts, dont l’ancienne joueuse de football professionnelle et actuelle Secrétaire Générale de la Fédération Française de Football Laura Georges. Les éducateurs et joueurs du monde entier pourront visionner gratuitement ces ateliers sur la chaîne YouTube EA SPORTS FC avec des avatars hommes et femmes à l’action. ​ Ceci nous permettra de démontrer qu’en disposant d’un bon entraînement, chacun est en mesure de mettre un coup-franc en lucarne ou dribbler à travers une défense.

« Nous sommes ravis de collaborer avec notre partenaire de longue date, EA SPORTS, pour renforcer le soutien au football de proximité » ajoute Frank K. Ludolph, Head of Technical Development à l’UEFA. « C’est une fantastique opportunité d’engager et d’inspirer la prochaine génération de jeunes footballeurs et entraîneurs, en redéfinissant l’avenir de l’éducation liée au monde du football pour façonner le paysage du sport et créer un héritage durable sur et en dehors du terrain. L’opportunité de communiquer directement avec des millions de joueurs et de combler le fossé entre le football virtuel et le football réel profitera au jeu pour tous et aidera à développer un amour et une participation pour la vie dans le jeu ».

Ainsi ce partenariat avec le Z5 à Aix en Provence qui s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement de 10 millions de dollars pour soutenir le football de proximité au niveau mondial, va apporter un accès privilégié au terrain tout au long de l’année avec des horaires dédiés, des stages durant les vacances, des tenues, un encadrement et le transport des jeunes enfants, qui actuellement ne disposent d’aucun accès.

Zinedine Zidane explique : « J’ai grandi en jouant au football sur la place devant mon immeuble de la Castellane à Marseille. Il n’y avait pas de terrain. Tout le monde n’a pas accès à un terrain de football ni à un éducateur ou un entraînement. Les jeunes et les éducateurs ont besoin d’aide. Qu’il s’agisse de programmes d’entraînement en ligne ou d’un accès accru à des terrains de qualité. Ce partenariat avec le Z5 et mon rôle auprès de EA SPORTS va aussi dans ce sens, donner plus de moyens et essayer de permettre au plus grand nombre d’enfants de jouer au football ».

Zidane a mené une session d’entraînement avec des joueurs de son quartier d’enfance de La Castellane sur un terrain du complexe Z5 et a convié son ancien coéquipier au Real Madrid et icône du football, David Beckham qui a fait la surprise aux jeunes présents. Il a pu leur prodiguer des conseils sur l’art du coup-franc mettant en avant l’engagement du football via la mise à disposition d’équipements pour la prochaine génération.

« Le football de proximité est primordial parce que cela rassemble les gens et crée des communautés » dit David Beckham. « Je suis chanceux d’avoir eu la carrière que j’ai eue. Tout a commencé grâce au football de terrain en jouant au stade dans l’est de Londres lorsque je n’étais qu’un petit garçon. C’est formidable d’être ici aujourd’hui avec EA, Zizou et ces enfants incroyables qui peuvent tous profiter du programme FC FUTURES et commencer à écrire leur propre histoire du football ».

Les investissements dans les programmes d’entraînement du complexe Z5 à Aix-en-Provence font suite à l’annonce de la marque EA SPORTS FC et l’ouverture d’un autre programme FC FUTURES avec le Rocky & Wrighty Arena dans le sud de Londres (UK) le 11 avril. De prochains événements FC FUTURES et inaugurations de terrains seront dévoilés dans les prochains mois dans le but de développer la communauté du football à travers le monde.

Les fans peuvent rejoindre le club à easports.com/fc et être parmi les premiers à en savoir plus et découvrir des annonces autour du jeu à partir de juillet.